Benifairó de les Valls se afianza como refugio de la 'llengua materna'

La plaça de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls fue el escenario de la III Fira de la Llengua Materna, una iniciativa de la concejalía de Política Lingüística que ya se encuentra completamente consolidada en el panorama festivo y cultural de les Valls. "Podemos decir con orgullo que nuestro pueblo ha vuelto a demostrar que quiere, cuida y celebra la lengua de los valencianos y las valencianas, que es el mejor patrimonio que tenemos", según explica el delegado del área, Lluís Lairón.

Un momento de la fira. / Ayuntamiento de Benifairó de les Valls

Los actos centrales llenaron "a tope" este espacio público, con vecinos de todas las edades tanto de Benifairó como de otros municipios, que no quisieron perderse las actividades. "En líneas generales -añade el edil-, estamos muy satisfechos con la acogida de esta tercera edición, tanto por la elevada participación organizativa como por la cantidad de gente que nos visitó".

Actividades

La acción se inició a las 10.30 horas con la apertura de los expositores de la librería Sant Roc, Edicions del Bullent y la iniciativa Correllengua. Poco después fue el turno de los talleres a cargo de CEVCAM Escuela Valenciana, Acció Ecologista Agró, l'Associació Arbres Vall de Segó y l'Associació de Famílies de l'Alumnat del colegio l'Ermita de Benifairó. Otro punto álgido de la jornada fue el cuentacuentos 'Llegendes valencianes', a cargo de Alboroto Cultural.

El momento más especial fue el concierto acústico de la cantante valenciana Abril, que con su "dulce voz, proximidad y aprecio hizo vibrar, cantar y emocionar a los vecinos y las vecinas que llenaron la plaça de l'Ajuntament", explica Lairón.

Satisfacción

Autoridades e impulsores de la Fira de la Llengua Materna. / Ayuntamiento de Benifairó de les Valls

Los responsables de los talleres, las librerías y la propia artista coincidieron en su satisfacción por la respuesta de la gente a esta fira convertida en "un espacio de encuentro, convivencia e identidad compartida", según el concejal de Política Lingüística.