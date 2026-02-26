Benifairó de les Valls se afianza como refugio de la 'llengua materna'
El municipio hace un balance satisfactoria de una nueva edición de esta fira
Anna Biosca
La plaça de l'Ajuntament de Benifairó de les Valls fue el escenario de la III Fira de la Llengua Materna, una iniciativa de la concejalía de Política Lingüística que ya se encuentra completamente consolidada en el panorama festivo y cultural de les Valls. "Podemos decir con orgullo que nuestro pueblo ha vuelto a demostrar que quiere, cuida y celebra la lengua de los valencianos y las valencianas, que es el mejor patrimonio que tenemos", según explica el delegado del área, Lluís Lairón.
Los actos centrales llenaron "a tope" este espacio público, con vecinos de todas las edades tanto de Benifairó como de otros municipios, que no quisieron perderse las actividades. "En líneas generales -añade el edil-, estamos muy satisfechos con la acogida de esta tercera edición, tanto por la elevada participación organizativa como por la cantidad de gente que nos visitó".
Actividades
La acción se inició a las 10.30 horas con la apertura de los expositores de la librería Sant Roc, Edicions del Bullent y la iniciativa Correllengua. Poco después fue el turno de los talleres a cargo de CEVCAM Escuela Valenciana, Acció Ecologista Agró, l'Associació Arbres Vall de Segó y l'Associació de Famílies de l'Alumnat del colegio l'Ermita de Benifairó. Otro punto álgido de la jornada fue el cuentacuentos 'Llegendes valencianes', a cargo de Alboroto Cultural.
El momento más especial fue el concierto acústico de la cantante valenciana Abril, que con su "dulce voz, proximidad y aprecio hizo vibrar, cantar y emocionar a los vecinos y las vecinas que llenaron la plaça de l'Ajuntament", explica Lairón.
Satisfacción
Los responsables de los talleres, las librerías y la propia artista coincidieron en su satisfacción por la respuesta de la gente a esta fira convertida en "un espacio de encuentro, convivencia e identidad compartida", según el concejal de Política Lingüística.
Suscríbete para seguir leyendo
- La oferta de empleo de la gigafactoría, en el foco de alcaldes de Morvedre
- Luz verde al proyecto de trazado para mejorar la conexión de Sagunt con la autopista
- Cabalgata fallera de nivel en el Port de Sagunt
- Malestar entre las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Sagunt
- La reducción de una zona verde en pro de una carpa fallera en Port de Sagunt aviva el debate
- La criminalidad en Sagunt derriba dos barreras históricas
- Sagunt se pone a la vanguardia en la vigilancia del alcantarillado por desbordes
- La Crida de València tendrá el sello del Camp de Morvedre