La cantera de hockey en línea de Sagunt estrena el palmarés de la Minicopa
El equipo alevín fue homenajeado después de imponerse en la competición que se desarrolló en Valladolid
El equipo alevín del Alas Sagunto recibió su merecido homenaje institucional en el ayuntamiento después de estrenar el palmarés de la Minicopa de hockey en línea que se disputó recientemente en Valladolid de forma paralela a la Copa de la Reina Iberdrola.
En la primera edición de esta cita, el equipo entrenado por Rubén Gallardo empezó con victoria sobre los guipuzcoanos del Burdinola IK (8-5). En semifinales, los alados se impusieron al Skulls de Almàssera (5-4) con Guillem Benet como principal figura con dos goles y una asistencia. En la lucha por el título, los saguntinos se las vieron con el anfitrión, el CPL Valladolid, al que superaron por 5 a 4, después de un arranque fulgurante que les puso 4-0 en ventaja. Alejandro Tamarit fue el más destacado entre los campeones con dos goles y una asistencia.
Trabajo de base
En la recepción oficial, presidida por el alcalde, Darío Moreno, estuvieron presentes los jugadores con sus familiares, el cuerpo técnico, la presidenta del Alas Sagunto, Ana Rus, así como el concejal de Deportes, Javier Timón, quien destacó que "los buenos resultados de los primeros equipos masculino y femenino no son fruto de la casualidad, sino de todo el trabajo que hay detrás en los años de base".
Desde el club, mientras, se agradeció el apoyo municipal y se puso en valor la implicación de los familiares, los entrenadores y la delegada del equipo, así como el empeño de los deportistas.
Excelencia
Por su parte, el alcalde destacó que "el deporte de la ciudad pasa por un buen momento. Tenemos muchas disciplinas y gente que llega a lo más alto, y vosotros os habéis convertido ahora en parte de ese Olimpo al que no todo el mundo puede acceder, pero que habéis demostrado que a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio podéis llegar a ese nivel de excelencia".
