Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente V-30Festivos FallasVivienda ValènciaCorte AP-7Nou MestallaTiempo mascletaesAntiokupas CulleraEmpleo gigafactoríaNiebla ValenciaDiputación
instagramlinkedin

La cantera de hockey en línea de Sagunt estrena el palmarés de la Minicopa

El equipo alevín fue homenajeado después de imponerse en la competición que se desarrolló en Valladolid

Recepción al equipo alevín del Alas Sagunto en el ayuntamiento.

Recepción al equipo alevín del Alas Sagunto en el ayuntamiento. / Ayuntamiento de Sagunt

Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

El equipo alevín del Alas Sagunto recibió su merecido homenaje institucional en el ayuntamiento después de estrenar el palmarés de la Minicopa de hockey en línea que se disputó recientemente en Valladolid de forma paralela a la Copa de la Reina Iberdrola.

En la primera edición de esta cita, el equipo entrenado por Rubén Gallardo empezó con victoria sobre los guipuzcoanos del Burdinola IK (8-5). En semifinales, los alados se impusieron al Skulls de Almàssera (5-4) con Guillem Benet como principal figura con dos goles y una asistencia. En la lucha por el título, los saguntinos se las vieron con el anfitrión, el CPL Valladolid, al que superaron por 5 a 4, después de un arranque fulgurante que les puso 4-0 en ventaja. Alejandro Tamarit fue el más destacado entre los campeones con dos goles y una asistencia.

Trabajo de base

En la recepción oficial, presidida por el alcalde, Darío Moreno, estuvieron presentes los jugadores con sus familiares, el cuerpo técnico, la presidenta del Alas Sagunto, Ana Rus, así como el concejal de Deportes, Javier Timón, quien destacó que "los buenos resultados de los primeros equipos masculino y femenino no son fruto de la casualidad, sino de todo el trabajo que hay detrás en los años de base".

Expedición alada desplazada a Valladolid.

Expedición alada desplazada a Valladolid. / RFEP

Desde el club, mientras, se agradeció el apoyo municipal y se puso en valor la implicación de los familiares, los entrenadores y la delegada del equipo, así como el empeño de los deportistas.

Noticias relacionadas

Excelencia

Por su parte, el alcalde destacó que "el deporte de la ciudad pasa por un buen momento. Tenemos muchas disciplinas y gente que llega a lo más alto, y vosotros os habéis convertido ahora en parte de ese Olimpo al que no todo el mundo puede acceder, pero que habéis demostrado que a base de trabajo, esfuerzo y sacrificio podéis llegar a ese nivel de excelencia".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents