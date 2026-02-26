Un club de Sagunt recibe el certificado de calidad deportiva

El Gimnasia Morvedre fue distinguido con motivo del X Aniversario de los Grados de Evolución Deportiva, una gala que tuvo lugar en la sede del Comité Olímpico Español (COE). El premio pone en valor el compromiso de la entidad porteña con el desarrollo deportivo, la formación de sus deportistas y la promoción de valores fundamentales como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo.

Este reconocimiento, según destacan desde la entidad, consolida al club como una referencia, destacando su labor tanto en la formación de base como en la mejora continua de sus estructuras y programas. Durante la ceremonia se hizo especial mención al impacto positivo del Gimnasia Morvedre en su entorno, así como a su contribución al crecimiento del deporte y a la profesionalización de sus procesos formativos.

Organización

El acto, organizado por el Instituto Internacional de Excelencia y Certificaciones Deportivas, reunió a destacadas entidades, profesionales e instituciones del ámbito deportivo nacional para conmemorar una década impulsando la calidad, la certificación y la excelencia en el deporte.

La representante del Gimnasia Morvedre en la gala. / Gimnasia Morvedre

El premio supone un importante respaldo institucional al trabajo realizado por el club a lo largo de los últimos años, reforzando su posicionamiento como una entidad comprometida con la excelencia deportiva y el desarrollo integral de sus deportistas.

Satisfacción

Desde el Morvedre han expresado su satisfacción por este reconocimiento, destacando que "este premio es el resultado del esfuerzo colectivo de deportistas, entrenadores, familias y equipo técnico, y supone un impulso para seguir trabajando con la misma ilusión y compromiso hacia el futuro".

Consolidación

La Gala del X Aniversario de los Grados de Evolución Deportiva se consolida como un evento de referencia dentro del calendario deportivo nacional, reconociendo a las entidades que contribuyen de forma decisiva al avance y la excelencia del deporte en España.