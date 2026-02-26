La criminalidad en Sagunt derriba dos barreras históricas

La criminalidad en Sagunt superó dos umbrales en 2025 que nunca había rebasado. Así lo reflejan las estadísticas recopiladas desde el Ministerio del Interior, que elevan las infracciones penales durante el pasado ejercicio al borde de las 3.800, un nivel que no había alcanzado desde el inicio de la serie en 2013. De esta forma, la capital del Camp de Morvedre ya está por encima del medio centenar de delitos por cada 1.000 habitantes y también se sitúa por vez primera en el lado equivocado de la barrera de las 10 infracciones penales de media diaria.

Según este recuento, que incluye la criminalidad convencional y la cometida por medios informáticos, la seguridad ciudadana en Sagunt no está especialmente comprometida, al menos en la comparación con otros territorios. Y es que sus cerca de 52 casos de mayor o menor gravedad por cada 1.000 habitantes sí que superan el promedio estatal, que se queda por debajo de los 50, pero se ve rebasado por las medias tanto autonómica (53) como provincial (55).

En cualquier caso, el incremento interanual en Sagunt se dispara hasta el 9,6 % y supera las medias de España, donde este aumento se quedó en el 0,8 %, la Comunitat Valenciana (3,3 %) y la provincia de Valencia (1,4 %).

Grandes ciudades

Con respecto a las otras grandes ciudades valencianas, la criminalidad en la capital comarcal está por encima de València, Torrent y Paterna y solo Gandia presenta un mayor promedio de infracciones penales con casi 62 por cada 1.000 habitantes, siempre según los datos oficiales del Ministerio del Interior.

En un análisis más detallado de la seguridad en Sagunt, los crímenes que más se incrementaron durante el pasado ejercicio fueron los intentos de asesinato, que se triplicaron hasta los tres después de sumarse uno durante el último trimestre; los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, que alcanzaron las 74, máximo histórico, con más de una veintena durante el pasado otoño; el tráfico de drogas, cuya subida de casi el 67 % tiene más relación con el mínimo de una quincena de delitos de este tipo que se registró en 2024; así como las estafas informáticas, que superaron con creces el medio millar y ya representan casi el 15 % de la criminalidad en Sagunt. Este porcentaje se queda por debajo del promedio estatal, que roza el 20 %.

Robos de vehículos

También se incrementaron, aunque en menor medida, los robos de vehículos y otros ciberdelitos, según siempre la estadística que maneja el Ministerio del Interior.

En cuanto a las infracciones que se redujeron el pasado año respecto al anterior destacan los robos en todos sus grados, desde lo que emplearon violencia e intimidación hasta los hurtos pasando por las incursiones en domicilios con la utilización de la fuerza. Todos estos tipos no alcanzaron en 2025 los 1.100, mientras que un año antes superaron los 1.200. Estos, unidos a la sustracción de vehículos, se engloban en la categoría de delitos contra el patrimonio, que, pese a reducirse un 8,5 %, siguen suponiendo casi una de cada tres infracciones penales en Sagunt.

Delitos sexuales

Entre las más graves, 2025 cerró con un asesinato, sin secuestros y con 37 delitos sexuales. Estos últimos son cinco menos que en 2024, gracias fundamentalmente a que la decena de violaciones que se registró durante aquel ejercicio se quedó en tres durante el último año, dos de ellas, eso sí, en el cuarto trimestre.