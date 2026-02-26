Primera reacción a las nuevas inversiones anunciadas para el patrimonio de Sagunt

“Un calendario de inversiones para todas las promesas para el patrimonio de Sagunt hechas por la Conselleria y el Ministerio de Cultura”. Esto es lo que ha exigido la portavoz del grupo municipal de Compromís, Maria Josep Picó, a las administraciones central, autonómica y local tras los anuncios realizados este martes por el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí.

El partido, que ha sido el primero en pronunciarse tras esta visita, valora el trabajo hecho por las distintas entidades cívicas que han facilitado el encuentro entre representantes del ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno central, y pide “compromisos reales y urgentes que se traduzcan en financiación suficiente para el conjunto monumental a corto y largo plazo, junto con un Plan Director estratégico que ponga sentido y garantice la coordinación administrativa para la conservación, promoción, investigación y divulgación de nuestro patrimonio”.

En palabras de la portavoz del grupo municipal de Compromís per Sagunt, Maria Josep Picó: “Consideramos adecuada la predisposición mostrada por las distintas administraciones a actuar en nuestro patrimonio, aun así, la experiencia nos ha enseñado a mantenernos con cierto escepticismo ante tanto anuncio; si estos no vienen acompañados de un cronograma de trabajo y unos liderazgos efectivos que puedan impulsar cambios reales y blindar partidas presupuestarias, todo se quedará en una visita más con anuncios vacíos”.

La concejala de Compromís Maria Josep Soriano, quien acompañó a la visita institucional, asegura: “Agradecemos profundamente la movilización de los distintos colectivos cívicos y culturales que han propiciado este encuentro y han impulsado la propuesta aprobada por el pleno de la corporación de creación de un organismo de gestión del patrimonio; iniciativa que tiene que estar marcada en rojo en las agendas de las distintas administraciones implicadas”.

“La plataforma que se ha creado con el objetivo de conseguir este hito, cuenta con todo nuestro apoyo y recursos humanos que ya hemos puesto a su disposición, como se ha podido demostrar a la hora de impulsar una PNL, tanto en las Corts como en el Congreso, pidiendo la creación de este organismo interadministrativo que coordine todo el trabajo relacionado con la protección y puesta en valor de nuestro patrimonio”, recuerda Maria Josep Soriano.

Garantizar la accesibilidad

Durante el encuentro se abordaron las últimas obras ejecutadas en el Castell, las cuales se finalizaron sin cumplir con el proyecto presentado en el ayuntamiento. “Ayer se anunció que se acometerían las intervenciones necesarias para subsanar las deficiencias detectadas en materia de accesibilidad. Desde nuestro colectivo continuaremos exigiendo que se ejecuten cuanto antes. Recordamos que nuestro monumento ya lleva más de un año con un itinerario que ha dificultado más la accesibilidad de su visita”, concluye Maria Josep Picó recordando que su partido "fue el primero en subir al Castell y comprobar de primera mano que las obras ejecutadas no cumplían con aquello aprobado inicialmente y autorizado por el personal técnico de urbanismo y arqueología de Sagunt", decía aludiendo a una visita posterior a que Levante-EMV adelantara esa noticia.