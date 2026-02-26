Las fallas de Morvedre cierran febrero con un calendario frenético

Las Fallas de Morvedre afrontan un fin de semana muy intenso y repleto de actos, con nombres propios como el de María Juan. Las citas arrancarán este jueves con la Exposición del ninot, que por segundo año consecutivo, acogerá la Nave de Efectos y Repuestos, el futuro Museo Industrial. Las falleras mayores y sus cortes de honor serán las encargadas de la inauguración a partir de las 20 horas. En la muestra se podrán conocer los lemas, los artistas y las secciones de cada uno de los monumentos, gracias a una exposición de bocetos más interactiva de lo habitual, una de las novedades, así como el espacio que albergará los ninots, que se amplía respecto a 2025.

La agenda seguirá muy activa el viernes con la exposición de las fotos oficiales de los representantes y falleras mayores de FJFS, que este año corre a cargo de Cataclán audiovisual, con la colaboración de Sayas, que pone a disposición su escaparate para la muestra de las instantáneas. De ahí arrancará la última de las Nits d'Albaes en la Tenencia de alcaldía, para seguir su recorrido por los casales de las fallas del sector I del Port de Sagunt: Eduardo Merello, Teodoro Llorente, Luis Cendoya, La Marina, Plaça de Sol, Plaça Mare Nostrum, Els Vents, per a acabar en la Falla Baladre.

Cabalgata

Después del Cant d'Estil, el sábado será el turno de la cabalgata de Sagunt, una de las citas más esperadas, por las comisiones de Sagunt, Faura y Gilet. Una comitiva de disfraces , carrozas, aderezadas con coreografías que saldrá a las 17 horas de la Avenida Doctor Palos, para acabar en la puerta del mercado municipal.

El broche de oro al fin de semana lo pondrá el Concierto de pasodobles, donde se darán a conocer las obras dedicadas a nuestras falleras mayores a manos de la Lira Saguntina. Una cita con la música de calidad que dará comienzo a las 12 horas. El cierre a la jornada y al fin de semana, lo pondrá la Gala de la Cultura, que contará con una maestra de ceremonias excepcional como es la artista y humorista María Juan, que pondrá su chispa a un acto lleno de sorpresas, ya que se darán a conocer los premiados en diferentes actividades culturales como narrativa, fotografía y teatro entre otros, además de entregarse el premio a la falla con mayor participación cultural y a los falleros y falleras más participativos, nuevo banderín que se estrena en la gala.