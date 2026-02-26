La exposición del ninot llega a Sagunt con novedades

La exposición del ninot de las fallas de El Camp de Morvedre ya ha abierto sus puertas en la Nave Almacén de Efectos y Repuestos del Port de Sagunt donde se puede visitar un pequeño adelanto de los monumentos que se plantarán en nuestra comarca el próximo 14 de marzo. Las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Ana Martínez Llopis y Noa Barea Encinas, fueron las encargadas de inaugurar esta muestra que podrá visitarse hasta el próximo 9 de marzo.

Como novedad, este año, se ha retomado el premio al mejor ninot por votación popular, tanto en categoría infantil como adulta, patrocinado por PowerCo, galardón que, además de un banderín que se entregará el 16 de marzo, también tendrá una contraprestación económica de 250 euros por cada una de las categorías. De este modo, desde hoy viernes, todas las personas que acudan a visitar esta muestra podrán votar a sus ninots favoritos, uno por categoría, y depositar este voto en la urna dispuesta para la ocasión.

Daniel Tortajada

Asimismo, como marca la tradición, de entre los 30 ninots adultos y los otros tanto infantiles, dos de ellos recibirán el galardón de Ninot Indultat, reconocimiento elegido por un jurado especializado, por lo que se salvarán de las llamas de la 'cremà' del próximo 19 de marzo y se guardarán durante cinco años, como marca el reglamento, en el Museo Fallero sito en el barrio de Baladre.

Como han informado desde la FJFS, el horario de apertura de la Exposición del Ninot será de lunes a domingo en horario vespertino, concretamente de 18 a 20 horas, aunque los viernes, sábados y domingos también podrá visitarse por las mañanas en horario de 11 a 14 horas.

Finalizan las Nit d’Albaes

El calendario festivo de El Camp de Morvedre continuará esta tarde, a las 20 horas, con la inauguración de la exposición de fotografías de las Falleras Mayores de la FJFS y de las comisiones falleras que se podrá ver en el escaparate de Floristería Sayas hasta finalizar la semana grande de la fiesta josefina.

A continuación, tendrá lugar la cuarta y última Nit d’Albaes que comenzará a las 20:30 horas en la Tenencia de Alcaldía para continuar por los casales de las fallas del sector I del Port de Sagunt, finalizando sobre la 1:25 horas en el de la falla Baladre.