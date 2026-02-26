La regasificadora de Sagunt aumentó su producción en un 32%

La planta de regasificación de Sagunt, Saggas, ha producido un total de 35.202 GWh durante el ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 32% respecto al año anterior. En este periodo, ha descargado 2,3 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL), volumen que representa el 14,87% del total del conjunto del sistema gasista español. Asimismo, se ha introducido en la red de gasoductos 31.611 GWh, siempre según explican desde la empresa.

Durante 2025, la planta ha cargado 85.699 toneladas de GNL, equivalentes a 1.310 GWh, en 11 buques metaneros. Adicionalmente, se han cargado más de 149.000 toneladas de GNL en 8.113 camiones cisterna.

Durante el ejercicio anterior, Saggas ha descargado 41 buques procedentes de 10 países diferentes, destacando especialmente Estados Unidos, con el 38,55% del total, Argelia, con el 23,58%, y Angola, con el 14,63%. El resto de los volúmenes descargados han tenido origen en Nigeria (7,83%), Guinea Ecuatorial (3,22%), Perú (3,17%), Egipto (2,95%), Trinidad y Tobago (2,36%), Congo (1,96%) y Noruega (1,75%).

Nuevo servicio

Al hace balance del año pasado, la firma destaca que en 2025 puso en marcha el servicio de carga de bioGNL que permite que los camiones cisterna y buques cargados en la instalación acrediten que el gas natural licuado es total o parcialmente bioGNL mediante la emisión de pruebas de sostenibilidad.

Para la prestación de este servicio, la compañía ha obtenido la certificación ISCC EU (International Sustainability and Carbon Certification) que garantiza que la gestión de los biocombustibles se realiza de forma sostenible y trazable. "A través de esta certificación es posible conocer su origen, cómo se trata y a dónde es destinado, contribuyendo a reducir significativamente los impactos ambientales y sociales asociados a la producción y gestión de materias primas y biocombustibles", explican desde Saggas.