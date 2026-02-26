El sindicalismo se abre paso en las entidades musicales de Morvedre

El sindicalismo se abre paso en las entidades musicales del Camp de Morvedre. La Unión Musical Porteña (UMP) ha convocado unas elecciones de este tipo, como había prometido su renovada directiva, y se ha convertido en la primera sociedad musical de la comarca en regularizar la representación sindical de sus trabajadores.

Esas elecciones suponían también toda una novedad para esta sociedad que se fundó en 2004 y ahora está presidida por el periodista Nacho Belzunces.

Como explican desde la Unión Musical, "de acuerdo con la legislación vigente, si la plantilla es de uno a cinco trabajadores no existe representación legal obligatoria. De seis a diez empleados pueden tener un delegado de personal si la mayoría así lo decide, pero con un equipo de once a treinta personas ya es obligatorio un delegado de personal. Como el número de personas empleadas en la UMP asciende actualmente a veinticinco, había que promover las elecciones sindicales para normalizar esta situación", apuntan.

La mesa electoral realizando el recuento, tras finalizar la votación. / Levante-EMV

Así pues, de las veinticinco personas con derecho a voto, diez mujeres y quince hombres, participaron un total de once, es decir, cinco féminas y seis varones. Únicamente se presentó un candidato, Jorge Crespo, bajo las siglas de CCOO. Éste obtuvo diez de los 11 votos emitidos, lo que representa el 40% del total de la plantilla, ya que se registró un voto en blanco.

La actual directiva de la Unión Musical Porteña, elegida en octubre de 2025, ya contemplaba en su programa electoral la celebración de elecciones sindicales y la constitución de una Asociación de Familiares del Alumnado (AFA), que será el siguiente paso; todo ello, en el marco de un proceso de mayor democratización y transparencia de una sociedad que cuenta actualmente con 340 alumnos y 380 socios.