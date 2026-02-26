Vuelven las movilizaciones en Sagunt por la protección de un espacio natural

La protección de la montaña de Romeu en Sagunt centrará las reivindicaciones de la marcha abierta convocada por la plataforma ciudadana que defiende la declaración de este espacio como paraje natural.

Cartel anunciador de la marcha por la montaña de Romeu. / Levante-EMV

Será este domingo con la zona del Trinquet como primer punto de encuentro a las 9 horas, para quienes quieran iniciar la jornada con una caminata de unos cuatro kilómetros por el camí de Bonilles hasta la explanada de Rodrigo, donde los participantes están convocados a las 10.30 horas para afrontar una ruta de senderismo de unos 2 kilómetros por esta zona de "gran valor ecológico, paisajístico, arqueológico y cultural".

Rechazo social

Con el impulso de la plataforma Romeu Paratge Natural, el objetivo de esta actividad es "visibilizar el rechazo social a la actividad extractiva que lleva décadas degradando la montaña y exigir responsabilidad a las administraciones". Desde este colectivo recuerdan que la protección se aprobó en 2019, pero un recurso judicial de Holcim, cementera que explota la cantera del Salt del Llop, la tumbó, dejando este espacio "en un vacío legal, que permite que sigan primando los intereses privados por encima del bienestar colectivo y de recursos básicos como el agua y el aire".

Esta agrupación hace un llamamiento a la participación en esta marcha tanto de la ciudadanía como del tejido social para defender Romeu "como patrimonio común y garantizar su protección para futuras generaciones".

Lazos con Israel

Los impulsores de esta actividad no han querido perder la oportunidad de denunciar el "modelo extractivista" y los vínculos comerciales de Holcim con Israel.

Según explican, "hay documentación pública" que demuestra que "pueden estar contribuyendo al mantenimiento de la ocupación y a la destrucción del territorio palestino". Se refieren concretamente a la plataforma Volza, que recoge datos comerciales de más de 200 países y refleja que Holcim exportó productos a Israel entre los meses de junio de 2024 y 2025.

Plataforma

Entre las entidades que conforman el colectivo organizador se encuentran el Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, Acció Ecologista Agró, Compromís per Sagunt, la Coordinadora de Apoyo al Pueblo Palestino del Camp de Morvedre, el sindicato STEPV - Intersindical Valenciana, l'Associació Acció Ecologista Muntanyera, l'Associació Cultural i Esportiva Bonilles, l'Associació de Veïns Ciutat Vella Sagunt, l'Associació de Veïns del Raval y la Asociación Vecinal La Forja.