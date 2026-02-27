La APV sigue sin prisa para abrir el puerto de Sagunt a la ciudadanía

La Autoridad Portuaria de València (APV) sigue sin tener entre sus planes inmediatos la liberación del muelle norte del puerto de Sagunt para su apertura a la ciudadanía. Así se desprende del reciente concurso convocado por la entidad presidida por Mar Chao, que ofrece por un mínimo de un año y un máximo de tres un espacio de casi 9.500 metros cuadrados que está reservado para la prometida integración entre la trama urbana y las instalaciones portuarias.

Sobre este movimiento, que se une también a la intención denunciada desde el consistorio de reducir la zona que se habilitará para el uso público, desde la APV aseguran que, "en ningún caso, el otorgamiento de este título supone un obstáculo para la apertura de las instalaciones a la ciudadanía". Para reforzar esta tesis, el organismo explica que no se trata de una concesión, sino de "una autorización que, de acuerdo a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, es más flexible, tiene un plazo máximo de tres años y su finalización puede incluso anticiparse en caso de considerarse necesario".

Compromiso

Estas mismas fuentes añaden que "la APV mantiene su compromiso de abrir la zona norte a la ciudadanía de acuerdo al concurso de ideas celebrado a tal fin de forma conjunta con el ayuntamiento". Se refiere a la iniciativa impulsada en el verano de 2024, que se saldó con dos propuestas, entre las que ‘Un parque entre aguas’ resultó ganadora con 76 puntos sobre un máximo de 100. Aunque no se llegaron a hacer públicas, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, sí adelantó que "ambos proyectos tienen aportaciones muy interesantes, pero ninguna alcanza las expectativas de máximos que manejamos" en el consistorio.

Desde el organismo presidido por Mar Chao añaden que "tenemos el máximo interés en que las diferentes iniciativas existentes en el puerto de Sagunt, tanto las vinculadas a la actividad portuaria como a la interacción puerto-ciudad, se puedan llevar a cabo cuanto antes", pero "eso no impide que, hasta que sea posible su desarrollo -en el caso de la apertura de las instalaciones a la ciudadanía-, no se atiendan las iniciativas económicas que se planteen y sean viables".

Sin plazos

Sobre un proyecto del que se habla desde hace cerca de 30 años, la APV insiste en que "no queremos comprometernos a dar un plazo concreto en cuestiones cuya solución, además, implica a terceros".

Desde el gobierno de Sagunt, mientras, centran el problema en "que hay actividades en el muelle norte que hay que trasladar a la dársena centro". La contaminación del suelo o un canal de desagüe son algunos de los argumentos esgrimidos para justificar el bloqueo de esta mudanza, aunque desde el ayuntamiento valoran de forma positiva que los 9.500 metros cuadrados de la futura zona de integración cuya explotación se ha sacado a concurso "se ofrezca por un máximo de tres años, cuando lo normal es que se haga por 15 o 20 años. Es una buena señal".

Crecimiento

Estas mismas fuentes entienden que "la APV no puede detener la actividad y esta es una zona que estaba paralizada". El destino de esta parcela, que cuenta con un almacén de casi 4.000 metros cuadrados, es la manipulación y el depósito de mercancías. Esta iniciativa, según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, "se enmarca en la estrategia de ordenación de espacios portuarios ante el crecimiento económico del 'hinterland', impulsado por desarrollos como Parc Sagunt y la futura planta de baterías de Volkswagen".