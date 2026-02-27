Arranca en Sagunt una inversión millonaria que mejorará medio millar de vivendas

La esperada rehabilitación de casi medio millar de viviendas del barrio de Baladre ha comenzado esta semana en Sagunt con la colocación de los andamios y las vallas de protección en varios edificios de las plazas Vicente Aleixandre y Jacinto Benavente, donde, además, ya se ha empezado a trabajar en el aislamiento de las fachadas.

Los trabajos, que se enmarcan dentro del Plan de Barrios pensado para zonas vulnerables o con necesidades de regeneración urbana, pondrán a punto 31 bloques (496 viviendas en total) con una inversión de 10.837.509 euros y están financiados por el Ministerio de Fomento, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Sagunt con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) lanzado con fondos Next Generation EU de la Unión Europea. En concreto, el Ministerio sufraga 6.221.899 euros, la Generalitat aporta 356.174 euros y el consistorio, 2.922.080 euros.

La intervención que se va a llevar a cabo en la mitad de la plaza Jacinto Benavente que queda más próxima a la calle Poeta Querol consisten en una actuación única e integral que abarca la rehabilitación de nueve edificios (144 viviendas) y en la que se incluyen los trabajos de rehabilitación edificatoria. Se aislarán las fachadas y se impermeabilizarán las cubiertas con el fin de mejorar la eficiencia energética y evitar posibles humedades; además, en esta misma línea, se colocará una placa fotovoltaica por bloque; se retirará el amianto de bajantes exteriores; y se colocarán elementos que mejorarán la accesibilidad como rampas y ascensores en los edificios que aún no los tengan instalados.

La empresa adjudicataria de esta intervención es Llop Proyectos Integrales SL y a ella se ha destinado un importe de 2.893.970 euros más IVA, de los que el PRTR ha subvencionado 1.835.799 euros, la Generalitat 104.566 euros y el ayuntamiento, 432.188 euros.

La otra mitad de esta misma plaza que queda más cercana a la calle Azorín también acogerá otra intervención con los mismos objetivos y los trabajos permitirán la rehabilitación de diez edificios (160 viviendas), además de las obras de reurbanización del espacio urbano central pues la idea es plantar vegetación e instalar mobiliario urbano.

En esta parte la empresa adjudicataria de las obras ha sido Doalco SA y el importe es de 3.358.582 euros (IVA incluido), de los que el PRTR aporta 2.192.132 euros, la Generalitat 125.804 euros y el ayuntamiento 380.260 euros.

Obras de mayor importe

Por último, en la plaza Vicente Aleixandre se está llevando a cabo igualmente una actuación integral que abarca la rehabilitación de 12 edificios (192 viviendas) y en la que se incluyen tanto los trabajos de rehabilitación edificatoria como las obras de reurbanización del espacio público.

En este caso la empresa adjudicataria ha sido también Doalco SA y la cantidad subvencionada son 4.539.322 euros de los que corresponden al Ministerio de Fomento 2.109.631 euros más otros 82.501 euros para la retirada de amianto, a la Generalitat 125.804 euros y al Consistorio 2.109.631 euros. Además, hay presupuestados también 45.634 euros para la reurbanización del espacio, lo que asciende a un montante total de la intervención hasta los 4.584.997 € (IVA incluido).

Otra intervención

Estas obras se suman a la intervención en la plaza Juan Ramón Jiménez de Baladre, que estuvo meses paralizada por desavenencias entre el consistorio y la primera empresa adjudicataria hasta que luego se rescindió el contrato y esta intervención presupuestada en 4,6 millones de euros se dejó en manos de la empresa que logró la segunda puntuación más alta, Acsa Obras e Infraestructuras del Grupo Sorigué.

Toda una fuerte inyección económica con la que se pretende modernizar el barrio y mejorar su calidad de vida.