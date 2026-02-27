Vuelve a Canet la Muestra de Cine de Montaña y Aventura

Mendi Tour, la muestra itinerante de cine de montaña y aventura, vuelve este fin de semana a Canet d’en Berenguer. Este sábado 28, a partir de las 18 horas, el Auditori proyectará dos documentales que participaron en el prestigioso BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia, celebrado el pasado diciembre.

La iniciativa, organizada por el Club de Montaña Rotipet, incluye una charla y las proyecciones, con un precio de la entrada de 8 euros.

La jornada comenzará con la charla Himalaya en estilo alpino, del veterano alpinista vasco Mikel Zabalza. El mítico deportista contará su experiencia en una forma de enfrentarse a las montañas que gana adeptos y que apuesta por ascensiones sin cuerdas fijas, campamentos de altura ni porteadores, reduciendo la logística y la permanencia en altitud. Autodidacta en sus inicios y con más de 35 años de experiencia, Zabalza fue director del Equipo Español de Alpinismo entre 2011 y 2024, aunque es más conocido entre el público general por su colaboración, desde 2001, en el programa Al filo de lo imposiblede RTVE. Su currículo, con más de 41 expediciones, incluye desde la Patagonia hasta la Antártida, pasando por las montañas más técnicas del Himalaya.

Mikel Mendizabal. / Levante-EMV

La segunda propuesta que se proyectará es K2 Mon Amour (Mathieu Rivoire, 2025. 42 min.), que obtuvo el premio a la Mejor Película de Alpinismo del BBK Mendi Film. En el verano de 2024, la escaladora Liv Sansoz y el guía de alta montaña Zeb Roche se propusieron alcanzar la cima del K2 (8.611 m) sin oxígeno artificial y con un sueño muy loco: despegar juntos en parapente desde la cumbre, una hazaña que solo dos personas más han logrado. Este documental es mucho más que un intento de cumbre; es una oda a la belleza salvaje y natural del K2.

Islandia

Cerrará la cita Ephemeral (Josiah Jones, 2024. 32 min.), una cinta que sigue los pasos de Jeff Mercier, quien, a medida que la temporada de escalada en hielo se acorta año tras año, se siente atraído por el imponente paisaje glacial de Islandia. Allí, el escalador de hielo y mixto busca sus propios límites y los de su actividad, enfrentándose a un medio en constante cambio y a un terreno traicionero.