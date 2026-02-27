El ciclismo de competición revive en el Port de Sagunt

El ciclismo de competición está de vuelta en el Port de Sagunt. Desde principios de esta temporada, la PC Porteña ha dado un paso al frente de la mano de Inlet Seafish como principal patrocinador y sus colores ya lucen en las primeras carreras del calendario, como la Challenge la Plana de Castelló, donde la entidad presidida por Manuel González obtuvo sus primeros triunfos.

El centro cívico fue el escenario de la puesta de largo oficial de esta escuadra, en un acto que contó con la presencia del presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo, Quique Gutiérrez, el concejal de Deportes de Sagunt, Javier Timón, así como distintos colaboradores que respaldan este proyecto.

Ambición

En un año de "inicio y transición" para el equipo, la "ambición" también forma parte del espíritu del Inlet PC Porteña, como demuestra la conquista de la clasificación de las metas volantes por parte de Óscar Zarzoso. Este triunfo no estuvo exento de emoción, ya que un pinchazo en la cuarta y última etapa, con final en Almenara, obligó al equipo a arropar a su líder para acabar la carrera y enfundarse el maillot verde.

Óscar Zarzoda con el maillot verde de la Challenge de la Plana. / PC Porteña

La Volta a la Marina, que está en pleno desarrollo, o la Vuelta a la Safor son los próximos objetivos marcados por el equipo en estos primeros meses del calendario.

Apoyos

Desde el club se valora "muy positivamente" la respuesta institucional y el apoyo recibido, que son "claves para consolidar el proyecto y afrontar con ilusión los retos deportivos de la temporada". Avantium, Caliza, Fertiberia, Decocallejas, Ciclosprint y Gsport colaboran activamente con este resurgimiento del ciclismo competitivo en el Port.

Noticias relacionadas

Carrera El Puerto de Hierro

Entre las citas de este año, la PC Porteña está en plenos preparativos para la celebración el 3 de mayo de la I Carrera Social El Puerto de Hierro, que está pendiente de obtener todos los permisos necesarios.