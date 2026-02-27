El Hospital de Sagunt y la gigafactoría se coordinan ante posibles emergencias laborales

Profesionales del Hospital de Sagunt y de la gigafactoría de baterías de Volkswagen han establecido canales de coordinación asistencial ante posibles emergencias laborales, dado que es el centro sanitario de referencia para los trabajadores de esta empresa.

Esta colaboración permitirá optimizar tiempos de respuesta y mejorar la seguridad de los trabajadores en un entorno industrial de alta complejidad tecnológica.

El jefe de los servicios médicos de la empresa, Jesús Bravo, y la responsable de prevención de riesgos laborales, Zaraida Mellado, han visitado el Hospital y han recorrido las instalaciones, junto a la gerente del departamento de salud, Ana Peiró, la jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Esther Moreno; el jefe del servicio de Urgencias, Francisco Pérez; y la ingeniera responsable de mantenimiento del hospital, Elena Rovira.

La visita, como apuntan desde el centro hospitalario, responde a varios objetivos estratégicos ya que la actividad industrial vinculada a la fabricación de celdas de baterías implica riesgos específicos, como exposición a sustancias químicas, accidentes con maquinaria pesada o incidentes eléctricos, que requieren protocolos claros de derivación hospitalaria y atención especializada.

Otro de los motivos principales del encuentro es la actualización conjunta de los planes de actuación ante situaciones críticas. Así, el equipo médico de la gigafactoría ha compartido información sobre los procesos productivos, los materiales empleados y los escenarios de riesgo identificados en la evaluación preventiva. “Esta colaboración permite al hospital anticipar recursos, circuitos de atención y formación específica si fuera necesario”, ha señalado Ana Peiró.

Formación y prevención

Además, la visita tiene un componente formativo y preventivo. A este respecto, la gerente del departamento de salud ha explicado que “la coordinación entre el servicio médico empresarial y el hospital facilita la organización de simulacros, sesiones clínicas conjuntas y programas de vigilancia de la salud adaptados al perfil de la plantilla”.

“Asimismo, la prevención no se limita a la reacción ante accidentes, sino que incluye la detección precoz de posibles afecciones derivadas del entorno laboral”, ha afirmado la gerente.

Desde este punto de vista, la coordinación entre el sistema público de salud y la empresa se ve como "un elemento clave para garantizar un crecimiento sostenible y seguro".