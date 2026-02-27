Morvedre impulsa una red comarcal por la Memoria Democrática frente al revisionismo histórico

Representantes municipales de trece localidades del Camp de Morvedre han sellado un compromiso de colaboración "para blindar las políticas de memoria democrática frente al avance de discursos que pretenden blanquear la dictadura", afirman. El encuentro, impulsado por las delegaciones municipales de Memoria de Quart de les Valls y Sagunt, ha reunido a concejalías de gobierno y representantes de la oposición de Quartell, Benifairó de les Valls, Faura, Benavites, Petrés, Algímia d’Alfara, Alfara de la Baronia, Torres-Torres, Estivella, Gilet y Canet d’en Berenguer.

La jornada ha servido para analizar con preocupación el actual contexto político, donde el auge de la ultraderecha y la connivencia de sectores conservadores están fomentando una "nostalgia ilógica" hacia el régimen dictatorial. Los asistentes coincidieron en que esta situación "es fruto de una transición que evitó nombrar la realidad de la represión, generando un desconocimiento histórico que ahora se pretende explotar", como explican desde la concejalía de Memoria Democrática de Sagunt.

Frente a este escenario, la hoja de ruta establecida se articula en tres ejes fundamentales. El primero es la intención de formalizar un acuerdo marco para cooperar en la investigación. Debido a su capacidad técnica e infraestructura, Sagunt albergará el archivo central de la memoria comarcal, "garantizando la custodia y el acceso público a la documentación histórica", como apuntan desde la concejalía.

La iniciativa contempla la creación de un archivo centralizado en Sagunt y un encuentro anual itinerante por toda la comarca.

Encuentros Itinerantes y agenda común

También se establecerá una agenda coordinada para optimizar recursos y evitar que se solapen los actos. Este compromiso culminará en la celebración de un Encuentro Anual sobre Memoria Democrática, cuya sede recaerá en cada edición en un pueblo diferente de la comarca para visibilizar la historia de cada rincón del territorio.

La red institucional servirá de soporte logístico y político "para las asociaciones que, durante décadas, han sostenido la búsqueda de desaparecidos y la dignificación de las víctimas sin apenas ayuda oficial", afirman.

Pedagogía para las nuevas generaciones

Un punto crítico del acuerdo es la necesidad de trasladar la realidad histórica a la juventud de la comarca. La estrategia busca desarticular los mitos de la dictadura mediante actividades pedagógicas que expliquen los valores democráticos y el coste humano que supuso su pérdida.

"Unir fuerzas es hoy una obligación ética. No se trata solo de mirar al pasado, sino de asegurar que el futuro de nuestra juventud se asiente sobre una base democrática sólida, sin eufemismos ni olvidos impuestos", han destacado desde la concejalía de Memoria Democrática de Sagunt tras la reunión.

A la reunión acudieron las alcaldesas de Quart y Faura, Lara González y Consol Duran, los primeros ediles de Benifairó de les Valls, Antoni Sanfrancisco y Petrés, Miguel Vidal, además de concejales como el teniente de alcalde de Sagunt y edil de Memoria Democrática, Roberto Rovira.