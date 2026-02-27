La Plataforma del Patrimonio de Sagunt insiste en pedir la gestión conjunta

La Plataforma por el Patrimonio de Sagunt ha recalcado su "más firme intención" de colaborar con las instituciones para avanzar en la puesta en valor de este legado.

La entidad se ha pronunciado de este modo tras la reciente visita conjunta al Castillo y al Teatro Romano por parte del secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y el alcalde, Darío Moreno. "Si las administraciones lo consideran, estamos a su disposición para apoyar en este camino. Es un camino que debemos recorrer juntos", apunta el portavoz de la entidad, Enrique Mínguez.

El hecho de que, por primera vez, autoridades de los tres organismos recorrieran el conjunto monumental para conocer de cerca su estado también ha sido muy valorado pues, como explicó Levante-EMV, nunca antes se había producido una imagen similar que además uniera a representantes de distinto signo político.

"Desconocemos si la visita ha sido promovida por el consistorio a raíz de la declaración institucional que presentamos y que aprobó el pleno. Entendemos que ha sido el ayuntamiento quien ha propiciado tal visita, lo cual lo celebraríamos ya que reflejaría un hecho real de abordar el tema del patrimonio saguntino de forma correcta", afirma el portavoz de la plataforma Enrique Mínguez. "En cualquier caso, es un paso adelante y una buena noticia; un hecho que significa que se están moviendo ciertos aspectos de la relación entre administraciones", agrega mientras desde el gobierno local han reconocido a este diario que ese recorrido a tres bandas fue impulsado por el consistorio.

Principal demanda

El colectivo aprovecha además para hacer hincapié en la principal demanda de su manifiesto que acabó aprobando el pleno municipal y que entregó en mano este martes tanto al secretario de Estado de Cultura como a la consellera: "El Patrimonio de Sagunt debido a su extensión y longevidad debe ser gestionado a través de un organismo que reúna a las tres administraciones; una entidad con personalidad jurídica, presupuestos anuales, personal propio y que se haga una explotación moderna de estos recursos culturales, acorde al siglo XXI, estando los monumentos y museos en buen estado puede generar unos activos que ayuden en su mantenimiento".