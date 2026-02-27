La productora de Canet que opta al Goya ve el galardón «muy difícil»

Lina Badenes, la canetera que opta a los premios Goya a través de la productora Turanga Films que comparte con Ana Camacho, ve mucha competencia este año entre las cintas nominadas a Mejor Película. Pero se apasiona al hablar de ‘La Cena’, la comedia dirigida por Manuel Gómez Pereira donde ha participado y que opta a ese galardón.

«Ocho nominaciones para una comedia, incluido el de Mejor Película, es un premio que no esperábamos. Si nos llevamos algún Goya estaremos más contentos, pero el premio ya lo tenemos: eso, la reacción del público y las críticas. Además, es un año con una cosecha de cine de gran calidad, que nos lo ha puesto muy difícil: Los domingos, Maspalomas, Sirât y Sorda. Nos lo han puesto difícil, pero eso es bueno para el público en general», afirma.

Como ya explicó a Levante-EMV, ’La Cena’ «respira oficio. Todo el equipo tiene mucho oficio y creo que se nota. Los actores [Mario Casas, Alberto San Juan, Eva Ugarte…] tienen una trayectoria muy larga y mucho rodaje. Además, se percibe en todos los departamentos técnicos: el equipo de arte ; vestuario, maquillaje, peluquería, sonido, la música… Veo la película y digo: ‘qué suerte haber tenido este proyecto’».

Para Badenes, la experiencia con 'La Cena' puede compararse con la que vivió cuando participó en 2020 en La boda de Rosa, de Icíar Bollaín. «A nivel técnico hay muchos paralelismos, como el hecho de trabajar con una directora y un elenco muy conocidos, un presupuesto elevado, coproducir con otras empresas… incluso en las nominaciones: la película también tuvo ocho, incluida la de Mejor Película, y se llevó dos [canción original y actriz de reparto]».

Interés en Canet

La nominación de Badenes a los Goya ha aumentado en Canet el interés por la gala a pesar de que el premio Mejor Película —que se otorga a los productores, no al director—, será el último en entregarse, sobre las 00:30 horas. "Para nosotros es un motivo de satisfacción que una canetera con una trayectoria tan impresionante tenga una película entre las mejores del año, en una edición particularmente reñida. Vamos a estar todos pendientes de la gala, aunque para nosotros ya es la ganadora”, dice el alcalde, Pere Antoni Chordà.

Y mientras llegan (o no) los Goya, Turanga Films no descansa. «Estamos preparando un rodaje que comenzamos dentro de dos semanas, aquí en la Comunitat Valenciana, y otro en otoño. Luego tenemos siete u ocho proyectos más entre desarrollo y financiación», apunta tras una trayectoria que incluye 'La inocencia' (Lucía Alemany), 'Staff Only' (Neus Ballús) y 'Nosotros no nos mataremos con pistolas' (María Ripoll), entre otras.