La resistencia y el exilio palestino, a debate en Sagunt

La resistencia y el exilio palestino se debatirán este fin de semana en Sagunt. Concretamente, este sábado 28 de febrero, el Centro Cultural Mario Monreal será el escenario de la proyección del documental “Hijas de la Nakba”, dentro de un evento organizado conjuntamente por la Coordinadora de Apoyo al Pueblo Palestino Camp de Morvedre, la Coordinadora Feminista comarcal y la ONG Amigas Supervivientes, con el objetivo de visibilizar la realidad del pueblo palestino desde una perspectiva histórica y de género.

La directora del metraje, Estel·la Vidal, y testimonios directos de la zona se darán cita en un acto divulgativo que insta a la reflexión previa a la acción, según señalan fuentes de la organización.

El documental profundiza en las raíces del conflicto colonial en Palestina, poniendo el foco en la experiencia del exilio y el proceso continuo de la Nakba (el desastre), iniciado en 1947 bajo el Mandato británico y que se prolonga hasta la actualidad a través de la ocupación que está dejando imágenes y testimonios de un genocidio inadmisible, en opinión de las organizadoras.

El acto, que comenzará a las 11,30 horas, contará con participantes de excepción puesto que la directora del film estará presente junto con voces palestinas que participan en el documental. Estas invitadas compartirán en primera persona sus testimonios sobre el desplazamiento y la vida bajo la ocupación, ofreciendo una visión humana y directa de una de las crisis humanitarias más prolongadas de la historia contemporánea.

Coloquio

Tras la proyección, se abrirá un coloquio y turno de preguntas. Este espacio de diálogo pretende ser un punto de encuentro para el intercambio de reflexiones e inquietudes entre las activistas, las invitadas y el público asistente.

Con esta iniciativa, las organizaciones convocantes buscan reforzar la conciencia social sobre la situación en Palestina y el papel de la resistencia civil y feminista. La entrada es libre y el acto está abierto a toda la ciudadanía interesada en conocer mejor la genealogía del conflicto y mostrar su apoyo a la causa palestina.