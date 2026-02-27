Sagunt logra otro festivo escolar en Fallas

Sagunt ha logrado que la Generalitat la equipare a València y otros municipios, de modo que 16 de marzo de 2026, sea día festivo no lectivo.

La Conselleria de Educación, a través de la Dirección General de Centros Docentes, ha dado luz verde a esta petición del Consell Escolar Municipal a propuesta de la Federación Junta Fallera de Sagunt.

Esto despejará de actividad docente uno de los días de la semana fallera que además, es de los más esperados por las comisiones ya que esa tarde es cuando se entregan los premios ante el ayuntamiento y se hace la visita a los monumentos plantados en Sagunt, por lo que la asistencia al acto moviliza desde la mañana a las familias con todos los preparativos.

A cambio de hacer festivo no lectivo ese día, se ha acordado la finalización del curso escolar un día más tarde de lo previsto: el 22 de junio.

El concejal de Educación, Raúl Palmero, considera “plenamente justificada” esta decisión debido a “la profunda tradición y arraigo de las Fallas” en el municipio. “Las Fallas forman parte de nuestra identidad cultural y social, y permitir que el alumnado participe activamente en esta celebración es también una forma de educar en valores, tradición y convivencia”, ha señalado. “La educación trasciende el aula y se enriquece cuando conecta con las raíces y la vida cultural de nuestro pueblo”, concluye el edil.