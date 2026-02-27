Los premios Gonzalo Montiel regresan a Sagunt con homenaje incluido

El Casal Jove del Port de Sagunt acoge este viernes a las 18.30 horas la entrega de los Premios Gonzalo Montiel, organizados por la Asociación Memoria Industrial y Movimiento Obrero (AMIMO), con la colaboración de la concejalía de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Sagunt.

En esta octava edición, AMIMO reconoce la trayectoria investigadora desarrollada desde el ámbito académico y universitario por el sociólogo Julio Ramiro Bodí y la historiadora María Hebenstreit. De este modo, se resalta la contribución de sus investigaciones para subrayar, en el caso de Ramiro Bodí, el papel desempeñado por el patrimonio industrial en la vertebración social del Port de Sagunt tras la traumática experiencia de la reconversión industrial. Y, por lo que respecta al trabajo de Hebenstreit, su profundización en la historia de movimiento obrero.

Curas obreros

Durante el acto está prevista la realización de un homenaje a los curas obreros que desempeñaron su trabajo en el Port de Sagunt durante los últimos años de la dictadura franquista y los primeros de la transición. AMIMO valora el compromiso del equipo sacerdotal formado por Juan Camarena, José Fornés, Sebastián Teresí, Antonio Duato, José Zamora o Francisco Albuixech en la lucha antifranquista y su implicación, más allá de su labor sacerdotal, en la construcción de una cultura progresista y democrática en la ciudad.

Cartel anunciador de la gala de entrega de los Premios Gonzalo Montiel. / Levante-EMV

A la gala asistirá la concejala Nuria Carbó, así como otras autoridades y representantes de AMIMO. Respecto al diseño del premio, es una obra original del video artista Vic Pereiró. Y cabe mencionar que durante el acto de entrega de los galardones actuará la joven cantante Deneb Esc.

Compromiso

Los Premios Memoria Industrial y Obrera Gonzalo Montiel tienen como objetivo resaltar el trabajo y el compromiso de todas las personas implicadas en la puesta en valor del patrimonio industrial y la memoria obrera del Port de Sagunt. A lo largo de sus últimas ediciones han recibido este galardón investigadores, sindicalistas o representantes del mundo de la cultura como Julián López, Ángel Olmos, Buenaventura Navarro, Evangelina Rodríguez, Manuel Girona, Antonio Ortiz o Elías Yanini, además de colectivos como las mujeres que participaron en la lucha contra el cierre de AHM, Radio Unidad o la Companyia Hongaresa de Teatre.

Recuerdo

El evento también pretende mantener vivo el recuerdo de Gonzalo Montiel Roig, socio fundador y presidente de la entidad, fallecido en diciembre de 2015, y su compromiso en la defensa del patrimonio industrial de la ciudad. En este sentido, se prevé la asistencia al acto de la esposa de Gonzalo Montiel, la catedrática de Derecho Procesal de la Universitat de Valencia, Elena Martínez, sus hijas, así como su madre Carmen Roig y su hermano, el cineasta José Ángel Montiel.