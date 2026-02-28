Un cómic creado en Canet conciencia sobre la corresponsabilidad en el hogar

Concienciar a los y las jóvenes de Canet d'en Berenguer sobre la necesidad de colaborar de manera responsable en todas las tareas del hogar, es uno de los objetivos de la concejalía de Juventud. Para ello, se han apoyado en ¡El super equipo familiar en acción!, el cómic ideado por la formadora Raquel Pereira que está levantando gran expectación.

El tebeo, que comenzó a utilizarse esta semana en las aulas de sexto de Primaria de la localidad, huye del tópico de “hay que ayudar en casa” y se centra en la idea de la corresponsabilidad. De momento, el taller ya se ha realizado en el colegio La Muralla; después visitará Les Palmeres y, finalmente, Mas Camarena.

Parte del cómic. / Ayuntamiento de Canet

Cómic

¡El super equipo familiar en acción! comienza con un niño en su casa que piensa que su cuarto se arregla por arte de magia o que la cocina se limpia sola. Pronto descubre que hay truco: el trabajo invisible y el esfuerzo familiar explican que él pueda vivir sin preocuparse de nada. Entonces descubre las tareas del hogar y que él también puede aportar su granito de arena. “No se trata de ayudar, sino de que cada persona asuma su responsabilidad y de que, en equipo, es más fácil”, apunta Raquel.

A lo largo de sus doce páginas, este tebeo de formato apaisado —que recuerda a clásicos como El Capitán Trueno o El pequeño luchador— desmonta algunos mitos muy presentes en la juventud actual, influida por determinados personajes de las redes sociales, como que los hombres no saben cocinar, que las mujeres limpian mejor o que hay tareas que dependen del sexo de cada miembro de la familia. “Lo que se les enseña es que todo el mundo es apto para cualquier tarea”, añade.

Según explicó Pere Antoni, “la idea de Raquel nos ha parecido fantástica, porque en el Ayuntamiento de Canet nos tomamos muy en serio todo lo que tenga que ver con la igualdad. Además, su enfoque es muy original y didáctico y seguro que ayuda a entender a los más pequeños y las más pequeñas lo que suponen para sus padres y madres —sobre todo para las madres— las tareas del hogar”.

Portada del cómic. / Ayuntamiento de Canet

A todos los niveles

El cómic complementa la campaña de concienciación impulsada desde el área de Juventud del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, su servicio SABJOVE y la Casa de Juventud. “La idea era que los alumnos y las alumnas pudieran llevar algo a casa después del taller para fomentar la corresponsabilidad también en el ámbito familiar y gamificar el mensaje de la campaña inicial, haciéndolo más atractivo para ellos y ellas”, apunta Pereira. En los centros en los que se realice el taller se dejarán ejemplares de ¡El super equipo familiar en acción! para que pueda trabajarse en otros niveles.

Uno de los aspectos más interesantes del cómic es que insiste en la “misión” de ser proactivos con ejemplos concretos e invita a implicarse en actividades domésticas (sacar la basura, limpiar los platos, cuidar de la mascota, hacer la lista de la compra…) o propone un juego —con puntos y premios— para repartirse estas tareas. También introduce a los más pequeños en un concepto tan complejo como la carga mental que supone para los progenitores asumir en solitario todas las tareas de la casa que, como explica desde el principio, no se hacen por arte de magia.