De cent en Cent
Donació de troballes arqueològiques al Sagunt de fa un segle
L’investigador Lluís Mesa i Reig repassa els fets que van ser notícia a la comarca fa cent anys i van ser recollits en la premsa de l’època
La segona quinzena de gener va iniciar-se amb un oratge núvol i amb un “frio intenso”, com explicava Las Provincias el 14 de gener. Pareix que, durant aquells die,s les baixes temperatures predominaren.
El mercat setmanal va ser notícia en la premsa. El dia 14 els venedors no tingueren sort. El mal oratge va fer que no hi anara molta gent. A més, l’inspector cap de veterinària, Sr. Martín Grima, va decomissar una bona partida de verdures en condicions dolentes. Demanà el certificat sanitari a diverses parades d’embotits i comestibles. També el regidor Petit Reguart inspeccionà les parades per a corregir deficiències. Sortosament, el 21 de gener Las Provincias esmentà que experimentà el mercat una animació extraordinària. Els preus més destacats eren: garrofa 4,5 pta. per arrova, fesols 11 pta. per barcella, dacsa 4,5 pta. i civada 4 pta. Cal afegir que, gràcies a l’acció de l’inspector de policia Placido Señalada, es va trobar “limpio el mercado de cierta gente indeseable que se dedicava a ciertas actuacions poco piadosas”.
La premsa va comentar la mort d’Antonio Llopis Gil. El soterrar va constituir ”una sentida manifestación de duelo”. Els seus fills Jaime i Antonio van rebre nombrosos condols, Una altra mort va ser la d’Herminio Casanova Tena. Era pare polític del farmacèutic i exalcalde republicà José Casanova Ramos. El traspàs fou molt sentit a Sagunt i a Vilafranca, on havia nascut.
El cap d’arbitris Daniel Góngora va desaparéixer. Era una notícia estranya. “Parece que hay varios perjudicados con dicha ausencia” esmentava Las Provincias del 21 de gener.
Fútbol
Entre els partits de futbols, van destacar la derrota a casa del Sagunto CF contra el Castalia de Castelló per tres gols a quatre. Cada equip va tirar dos penals, com deia Las Provincias del 19 de gener. Un altre resultat advers va ser la derrota de l’Sporting del Puerto de Sagunto contra el Reserva del Valencia per tres gols a quatre en el partit jugat el 22 de gener a les 15.15 hores. La Correspondencia de Valencia del 23 de gener deia que el Sr. Leonarte va fer un bon arbitratge. Encara que els portenys foren finalistes del Grup B en les dos últimes temporades, l’equip local fou superior. El Diario de Valencia del 23 de gener expressava que “con un buen juego hicieron pasar una buena tarde a los aficionados”. Una altra derrota va ser la del mateix equip contra el Torrente CF fora de casa. L’equip local guanyà per quatre gols a tres, relatava la Correspondencia de Valencia del 25 de gener. El partit “se deslizó con alguna dureza però sin incidentes desagradables”, com deia Las Provincias del 26 de gener. L’únic resultat futbolístic positiu fou la victoria de Sagunto CF contra l’Stadium CF a casa per huit gols a zero. El Pueblo contava el 26 de gener que l’equip visitant es va desplaçar amb huit jugadors “por imposibilidad de desplazarse el once completo”.
Els problemes relacionats amb l’aigua potable van destacar a Sagunt. Es va denunciar, des de Las Provincias del 21 de gener, que l’aigua de les cisternes, gastada per al consum humà, era utilitzada per a llavar la roba als afores de la ciutat. Es demanava que l’Ajuntament actuara. També se sol·licitava que ho fera pel trencament d’una canonada en el carrer de Gilet, sense que l’empresa l’arreglara. Les vies urbanes estaven inundades. Una última notícia relativa a l’aigua és la realització d’un pou en la partida de Montiver, en la Pomera Alta. Fou promogut per José Casanova i Teodoro Torrejón. Els llauradors el batejaren amb el nom de “Los Atrevidos”. Pareix que aportaria un cabal important per als camps.
Una altra bona notícia va ser la donació realitzada pel regidor Francisco Moros Flors a la Comissió de Monuments de la província de dos destacats exemplars de pedra trobats en un camp de la seua propietat, situat en la partida d’Almudafer prop de l’Antigon. Desitjava que fora exposat en el teatre romà de la ciutat.
Aquells dies va ser notícia la visita de Lerroux a Sagunt. Però eixa i unes altres notícies formaran part del pròxim “De cent en cent”.
