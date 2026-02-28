Una nueva ayuda europea permite a Sagunt rescatar un proyecto estratégico

A la tercera va la vencida. En eso confía el Ayuntamiento de Sagunt para poner el broche a uno de los proyectos que ha acompañado al presente mandato municipal. El gobierno local volcó en esta iniciativa buena parte de los fondos europeos, cerca de 2 millones de euros, que le han beneficiado en los últimos años, especialmente en 2023, y otra vez esta fuente de financiación será básica para retomar unas obras, cuyo procedimiento de contratación se ha quedado desierto en dos ocasiones.

Se trata de la red ciclopeatonal, un proyecto estratégico que el concejal de Movilidad Urbana, Javier Raro, defendió desde el principio, pese a algunas voces críticas, como la mejor fórmula para que "la ciudadanía se mueva de forma cómoda y segura. Además de ser un incentivo para el uso de medios de transporte sostenibles, esta red es una garantía de seguridad, puesto que libera las aceras y las calzadas de patinetes".

Adecuación

La actuación pendiente se centra en la mejora de los carriles bici que ya existían antes de la inversión más reciente, la conexión de todo el entramado, así como la señalización de los casi 50 kilómetros con los que cuenta Sagunt entre los viejos y los nuevos viales para vehículos no motorizados. El primer intento, ya casi a contrarreloj debido a los plazos que marcan los fondos europeos, se lanzó en septiembre de 2024, una licitación que incluía las obras para la parada intermodal frente a la estación de Renfe y que quedó desierta.

Después de la negativa del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible de prorrogar el plazo para la ejecución del proyecto, el Ayuntamiento de Sagunt dejó claro que, aunque fuera con fondos municipales, la voluntad era acabar con esta red ciclopeatonal. En mayo del pasado año, el gobierno local volvió a solicitar una subvención en el marco del programa Next Generation, aunque en este caso integrada en el plan territorial de sostenibilidad turística de la Comunitat Valenciana, dentro de las actuaciones de cohesión entre destinos.

Apuesta firme

Como muestra de su apuesta por esta iniciativa, a finales de 2025, antes de saber si le iba a llegar esta inyección europea, el consistorio volvió a convocar el procedimiento de contratación, pero el incremento presupuestario de casi el 20 % para elevar la asignación hasta cerca de los 680.000 euros tampoco despertó el interés de ninguna empresa. Hace unos días fue cuando Turisme Comunitat Valenciana resolvió de forma favorable la concesión de esta ayuda, abriendo así la puerta a una tercera tentativa, todavía pendiente de concretar, para dejar lista la red ciclopeatonal.

Según este dictamen, el proyecto se "centra en el fomento del cambio modal en entornos urbanos y metropolitanos hacia medios de transporte más sostenibles, priorizando la movilidad activa para contribuir así a los objetivos de mejora ambiental y de la salud". Entre las metas que se alcanzarán con esta inversión destacan "la mejora de la calidad del aire y la reducción del ruido", así como "el impulso a la descarbonización a través de medidas dirigidas al tejido de la ciudad y sus infraestructuras".

Desplazamiento cotidiana

Más concretamente en el caso de Sagunt, la actuación posibilitará "el desplazamiento cotidiano mediante bicicleta y vehículos de movilidad personal en condiciones de seguridad a las personas que, diariamente, se desplazan a centros docentes y polígonos industriales". Además, "favorecerá la intermodalidad, debido a la situación estratégica de los aparcamientos más seguros", al tiempo que "mejorará la calidad de vida de las personas que habitan" en la capital del Camp de Morvedre.