Los planes de la APV en la zona de integración puerto-ciudad generan críticas en Sagunt

El procedimiento abierto por la Autoridad Portuaria de València (APV) para autorizar la explotación de casi 9.500 metros cuadrados del puerto de Sagunt comprometidos en la futura apertura de las instalaciones a la ciudadanía no ha sentado nada bien en algunos ámbitos. Mientras el gobierno local considera una «buena señal» que la concesión sea de un año prorrogable hasta un máximo de tres y centra el problema en las dificultades para trasladar las actividades comerciales en el muelle norte hasta la dársena central, tanto Iniciativa Porteña como el exalcalde de Sagunt, Quico Fernández, se han mostrado muy críticos con este nuevo movimiento de la entidad presidida por Mar Chao.

Los segregacionistas empiezan por reclamar a la APV que «cumpla sus compromisos y obligaciones con la ciudadanía», que en este caso supone «realizar en el menor tiempo posible la integración puerto-ciudad». Según su portavoz municipal, Eduardo Márquez, «la impresión que tenemos es que, en lugar de avanzar, vamos para atrás», ya que el organismo portuario «antepone los intereses económicos a los sociales». El uso público de una parte del recinto, según insisten desde IP, «es un asunto de vital importancia para el futuro de nuestro pueblo. Esta nueva licitación no es más que otra cortina de humo para negarse a abrir el puerto marítimo a la ciudadanía».

Excusa

Frente a la «positividad» del gobierno local con este movimiento, Márquez reitera que «nos parece una excusa más para dejar la situación conforme está, en una parálisis permanente sin que se vean o se produzcan los avances necesarios». El portavoz de IP considera «del todo innecesaria» esta licitación que compromete «un suelo que se debe abrir cuanto antes para el disfrute de todos».

Más contundente todavía se ha mostrado Quico Fernández, quien tilda esta concesión de «inadmisible, una estafa a nuestra ciudad y un desprecio de la APV», apoyado en la «dejadez de funciones» por parte del gobierno local. El alcalde de Sagunt entre 2015 y 2019 reivindica que «conseguimos firmar un convenio donde, contra su voluntad, la APV accedió a abrir en 2023 el muelle norte a la ciudadanía, como parte de su obligación de integración puerto-ciudad. A cambio -recuerda-, el ayuntamiento cedía centenares de miles de metros cuadrados para el acceso ferroviario, una condición cumplida inmediatamente por nuestra parte».

Excepción vergonzosa

Casi ocho años después de aquel acuerdo, «en el muelle norte continúa la actividad comercial a beneficio de la APV y el puerto está cerrado», lo que supone una «excepción vergonzosa» con respecto a la mayoría de radas. Fernández considera que «esto no es una tomadura de pelo más. Es una irregularidad que se tiene que resolver donde sea necesario, empezando por la denuncia del convenio por incumplimiento de sus cláusulas».

Al pie de la letra

El nacionalista también señala a su sucesor en el cargo, Darío Moreno, a quien carga con la «obligación» de hacer cumplir «al pie de letra» el convenio que el socialista firmó poco después de acceder al cargo «sin cambiar una coma del que yo negocié».