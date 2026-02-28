Premios en Sagunt a una memoria obrera reforzada desde lo académico

"La importancia del relato, no solo como reivindicación y reparación del pasado, sino como construcción del futuro" fue solo una de las muchas reflexiones que dejó ayer la entrega de los Premios Gonzalo Montiel, organizados por la Asociación Memoria Industrial y Movimiento Obrero (AMIMO), con la colaboración de la concejalía de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Sagunt.

En la octava edición de los galardones, quisieron reconocer a dos personas que, como explicó Miguel Angel Martín, "han llevado la defensa de nuestra memoria al mundo académico": El sociólogo Julio Ramiro Bodí y la historiadora María Hebenstreit. "Quizás como diría la periodista Noelia Ramírez, nadie les esperaba allí; quizás han sentido el síndrome del impostor que sentimos la clase obrera cuando pisamos moqueta, no lo sabremos, pero es incuestionable su esfuerzo por poner en valor su memoria y la nuestra", remarcó.

Por un lado, se quiso subrayar ese trabajo que Ramiro ha venido realizando desde que se doctoró con la tesis titulada 'De chatarra a patrimonio: el proceso de patrimonialización industrial de las antiguas instalaciones sidero-metalúrgicas de Puerto de Sagunto (1984-2014); un estudio que le permitió ganar el VI Premi Joan Francesc Mira, entre otras cosas, al diseccionar los 30 años tras el cierre de las antiguas instalaciones siderometalúrgicas del Port de Sagunt. Ese conocimiento le llevó además a ser escogido por el ayuntamiento para dirigir el diagnóstico participado de usos que forma parte del Plan Director del Área Dotacional de la Gerencia de Altos Hornos, de ahí que su labor investigadora se haya centrado en la recuperación del patrimonio vinculado al Port.

También se puso en valor el trabajo de la historiadora María Hebenstreit al centrar su tesis doctoral en la historia de movimiento obrero del Port de Sagunt después de viajar desde su Alemania natal y recalar en una ciudad donde sus clases de inglés le llevaron a contactar con extrabajadores de la fábrica, poniendo así la simiente de lo que acabó siendo un estudio a conciencia con unas 60 entrevistas a personas de todo tipo: Desde políticos como Manuel Girona a sindicalistas como Ángel Olmos y Julián López. Todo un conocimiento que luego plasmó en su libro 'La oposición al franquismo en el Puerto de Sagunto (1958-1977'.

Reconocimiento

El acto incluyó además un homenaje a los curas obreros destinados al Port de Sagunt durante los últimos años de la dictadura franquista y los primeros de la transición: Ese equipo formado por Juan Camarena, José Fornés, Sebastián Teresí, Antonio Duato, José Zamora o Francisco Albuixech que se implicó en la lucha por las libertades. En este caso, el encargado de recoger el galardón fue Santiago Pons, responsable cultural del Arzobispado de Valencia.

La concejala de Servicios Sociales Nuria Carbó fue la encargada de dar la bienvenida en un acto que contó con la música de la joven Deneb Esc y otorgó como premio una obra original del video artista Vic Pereiró.

Recuerdo

Durante la velada no faltaron palabras emotivas hacia Gonzalo Montiel Roig, socio fundador y presidente de AMIMO fallecido en diciembre de 2015, y su defensa decidida por la puesta en valor del patrimonio industrial; unos mensajes que dejaron tanto sus hijas Olivia y Martina como su esposa, la catedrática de Derecho Procesal de la Universitat de Valencia, Elena Martínez.

Al acto no faltaron su madre Carmen Roig, su hermano, el cineasta José Ángel Montiel, así como el exalcalde Manuel Girona, el estudioso Buenaventura Navarro y el sindicalista José Maria López Barquero.