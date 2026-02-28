"Túnel de oscuridad" al que Sagunt busca solución

La "deficiente iluminación" de la calle Azorín de Baladre ha llevado a Iniciativa Porteña a denunciar el "error de diseño del alumbrado", que "persiste cuatro años después". En palabras del presidente de IP, Mario Cereceda, "el gobierno municipal ignora desde 2022 este túnel de oscuridad, que afecta a la seguridad de uno de los principales ejes de comunicación del barrio".

Este problema, según insiste el segregacionista, "lejos de solucionarse, se agrava con el crecimiento de la vegetación sin que el ayuntamiento mueva un solo dedo". En esta vía, que conecta las avenidas Fausto Caruana y la Vila, las farolas "quedan ocultas por las copas de los árboles, lo que deja las aceras y la calzada en una penumbra peligrosa para peatones y conductores", señala Cereceda.

Seguridad vial

El presidente de IP considera "absurdo" que se iluminen las hojas de los árboles, mientras "los vecinos caminan casi a oscuras". Los segregacionistas proponen una solución "tan sencilla como lógica", además de que no supone "una inversión costosa" y depende más de "la voluntad política para corregir un error de diseño que pone en riesgo la seguridad vial en el corazón de Baladre". Se trata de instalar las farolas en la acera de enfrente, donde no hay árboles.

Calle Azorín en 2022. / Iniciativa Porteña

Fuentes del gobierno local apuntan que "vamos a comprobar cuál es la situación en esa calle para valorar la mejor opción". Aunque se contempla el cambio de ubicación del alumbrado, reconocen que "sería más caro", así que se estudiará la posibilidad de que la poda de la vegetación sea suficiente para solucionar el problema.

Parálisis

Desde IP añaden que "esta situación no es un hecho asilado, sino que se suma a la preocupante gestión que el ayuntamiento está realizando en el barrio". Cereceda recuerda que "hemos denunciado recientemente la parálisis y los retrasos en las obras de rehabilitación de viviendas vinculadas al ARRU y al Plan de Barrios, que ponen en serio riesgo la llegada de millones de euros en inversiones para Baladre".

Grandes obras

Los segregacionistas reclaman que "se deje de ignorar a este barrio, que parece que, para este equipo de gobierno, solo existe en el mapa electoral. No son capaces de mover una farola para dar seguridad a los vecinos, ni de gestionar con agilidad las grandes obras que el barrio necesita. Exigimos que se deje de jugar con la seguridad y el futuro de este barrio y que se actúe de inmediato en la calle Azorín".