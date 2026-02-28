Sagunt reconoce el talento local en el nacional de balonmano

Sagunt ha reconocido el esfuerzo, el talento y la dedicación de las jugadoras y jugadores de los clubes de balonmano de la ciudad que han participado en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), celebrado en Cataluña en enero, una cita que volvió a situar al balonmano de la Comunitat Valenciana entre la élite estatal.

El ayuntamiento recibió en el salón de plenos al deportista y a las deportistas locales que han conseguido medalla en esta cita nacional, formando parte de la selección autonómica en sus respectivas categorías, con una actuación históruca donde la Comunitat brilló especialmente en categorías femeninas.

Reconocimiento

Por parte del Club Balonmano Morvedre, se recibieron a las integrantes del equipo juvenil femenino que se proclamó campeón de España: Andrea Pérez Sanmartín, Andrea Palomero Pérez, Rebeca Secades Catalá y Mar Navarro Pomer. Asimismo, también han recibido el reconocimiento las jugadoras que se alzaron con la Copa de España en categoría cadete femenina: Victoria García Bádenas, Mireia Martín Hernández, Azucena Oña Lozano y Elsa Zorrilla Armero. Además, en representación del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se ha distinguido a Alejandro Morgado Gómez, medalla de plata en la categoría infantil masculino.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha subrayado que este triunfo “es la consecuencia de la gestión a lo largo del tiempo”. En este sentido, el primer edil ha agregado que “estas recepciones son habituales, y eso habla muy bien de ese trabajo, que no es puntual ni algo que se marchita sino todo un proyecto estratégico y a largo plazo por parte de los dos clubes conjuntamente con el Ayuntamiento, y que da sus frutos”. Según Moreno, “hay muchas cosas detrás para que esta maquinaria funcione y todos los años estar orgullosos de este tipo de éxitos.

Recepción en el Ayuntamiento de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Por su parte, el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón les ha trasladado el “merecido homenaje” y el reconocimiento del Ayuntamiento de Sagunt y de toda la ciudad por los logros alcanzados y por haberla representado “de manera magnífica en ese gran escaparate del balonmano nacional de base”.

Además, también ha redundado en la frecuencia con la que el balonmano del municipio cosecha éxitos: “Se ha convertido en una tradición que, cada vez que hay un campeonato de España de selecciones autonómicas, tengamos tanto chicas del Club Balonmano Morvedre como chicos del Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto representados en esas selecciones y que habitualmente vengáis con medallas”. Timón ha recalcado la “grandeza” de que “algo que es extraordinario” lo hayan “conseguido convertir en algo normal y habitual”.

Clubes

“Tanto el Balonmano Morvedre como el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto conseguimos algo que es muy complicado. Hay tres modelos de club: los que apuestan por la cantera y no son capaces de tener equipos en la élite, los que apuestan por un balonmano solamente social y los que apuestan sólo por la élite. Ser las tres cosas a la vez es una cosa muy complicada y los dos clubes de la ciudad de Sagunto lo conseguimos. Aquí tenemos equipos de élite, pero también somos capaces de que juegue cualquiera y disfrute de la práctica. Eso es realmente lo que hace de Sagunto la ciudad del balonmano, no solamente las medallas”, ha manifestado el presidente del Fertiberia BM Puerto Sagunto, Carlos Argente, que ha intervenido en nombre de ambas entidades.

Por parte de las deportistas y el jugador homenajeados, han agradecido al Consistorio este reconocimiento y también lo han hecho extensivo a los cuerpos técnicos de los clubes, compañeras y compañeros y especialmente a sus familias, por el apoyo incondicional.

Además de numerosos familiares, por parte del CBM Morvedre han estado presentes su directiva Marta Belmonte y la coordinadora de la base, Mar Gómez. Por el Fertiberia BM Puerto Sagunto, también el ayudante de entrenadora José Antonio Morgado.

El éxito cosechado en el CESA confirma el excelente momento que atraviesa el balonmano autonómico, con selecciones que han competido al máximo nivel y que han demostrado carácter, compromiso y ambición en cada encuentro.