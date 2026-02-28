Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TRIBUNA

Salvem Romeu de nou

Quico Fernández.

Quico Fernández Exalcalde de Sagunt

Sagunt

La Plataforma Ciutadana Romeu Paratge Natural ha convocat de nou el diumenge 1 de març els veïns i veïnes de Sagunt a una marxa per reclamar la protecció de la nostra muntanya i els seus boscos, després de constatar la nul.la voluntat política del govern municipal actual.

La  protecció de la muntanya de Romeu com a Paratge Natural Municipal és una antiga reclamació de la nostra societat que ha xocat una vegada i una altra contra un mur de formigó armat a base d’un gran poder empresarial i econòmic i la necessària complicitat de determinades forces polítiques i sindicals. La vella història del conflicte entre l’interés general, fins i tot en temes de salut pública, i l’interés privat.

Ja en la meua primera legislatura com a regidor d’urbanisme, i en col.laboració amb Miguel Ángel Martín, responsable de Medi Ambient, presentàrem un projecte de Parc Natural en juliol de 2006 amb una superfície de 275 hectàries. La proposta, que també tenia el recolzament d’algun sindicat, mai no va prosperar per la negativa dels socis socialistes d’aquella corporació.

Ja en la legislatura en què vam obtenir l’alcaldia i d’acord amb el nostre programa i amb el pacte de govern vam aprovar en un ple extraordinari de març de 2017 la proposta del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre de protecció de la muntanya de Romeu amb la figura de Paratge Natural Municipal, una proposta també impulsada i recolzada per l’Associació de Veïns de Bonilles i d’altres associacions i grups del municipi.

Cantera en plena montaña de Romeu.

Cantera en la muntanya de Romeu. / Tortajada

La proposta i el projecte van obtenir la conformitat positiva de la Generalitat i el 15 de març de 2019, després d’un llarg i rigorós treball, es va publicar al DOG el decret de declaració del Paratge Natural de Romeu mantenint la superfície plantejada en 2006. Com era d’esperar l’empresa va presentar recurs i malhauradament el TSJCV en 2022 va estimar parcialment els seus arguments i va anul.lar el decret de protecció. L’Ajuntament va recórrer el que considerava una sentència injusta al temps que es va posar de nou a treballar per iniciar de nou l’expedient abans d’acabar la legislatura.

Reiniciar l'expedient

La Consellera de Compromís, Isaura Navarro, es va comprometre a reiniciar l’expedient i va requerir a l’Ajuntament, concretament al departament de Medi Ambient, que aportara una sèrie de documents preceptius per tirar endavant amb el projecte. De fet el ple de febrer de 2023 demana a la Generalitat que comence de nou a tramitar la mateixa figura de protecció.

Però el departament de Medi Ambient mai no va contestar, ni tan sols es va dignar a rebre la comunicació de la Consellera, és més, no ha fet res durant més de dos anys i mig, incomplint els seus compromisos, la seua obligació i l’acord plenari. Qui eren els responsables d’eixe departament? Com a regidor Darío Moreno, l’alcalde casualment, i com a tècnic-assessor Jorge Vidal, la seua mà dreta i actual regidor.

De nou ha sigut Compromís el partit que ha denunciat la passivitat, la negligència i les mentides del govern municipal, que durant més de 30 mesos ha mirat més cap al fum que cap al bosc. Un govern que passarà a la història com el més indiferent a les polítiques ambientals, que només se’n recorda dels arbres el dia de l’arbre, mentre la resta de l’any fa tot el contrari del que diu. No vaig entendre mai per què Darío va assumir la regidoria de Medi Ambient sent alcalde, però crec que és evident que tenia un objectiu i certament que l’ha acomplit.

