El secretario de Estado y la consellera, a favor de un órgano de gestión del patrimonio de Sagunt

La idea de crear un órgano de gestión del patrimonio saguntino integrado por las tres administraciones implicadas fue vista con buenos ojos por el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí Grau, y la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, durante su reciente visita conjunta al Castillo y al Teatro Romano acompañados por el alcalde, Darío Moreno.

Así lo dejaron entrever a preguntas de este diario poco después de que la Plataforma por el Patrimonio aprovechase su visita para entregarles en mano el manifiesto que respalda esta petición, es decir, el documento acordado por el colectivo y que aprobó posteriormente el pleno municipal.

El secretario de Estado de Cultura incluso aludió a la reciente puesta en marcha de una iniciativa similar en Tarragona para gestionar distintos elementos del patrimonio romano. «Si un plan director permite que las inversiones se hagan de común acuerdo con una visión conjunta, el espacio común de gestión permite que la gestión cotidiana también se haga desde esa lógica», afirmó. No obstante, remarcó que «eso compete más a las administraciones locales y autonómicas».

«En el ministerio, con los elementos que son propiedad del estado, actuamos sobre las inversiones, no sobre el funcionamiento cotidiano. Pero, por ejemplo, en Tarragona, la creación del consorcio entre ayuntamiento y Generalitat nos ha permitido (firmar) un convenio para realizar inversiones estables que permitan mantenimiento y mejora».

Esto último es lo que reclaman desde hace tiempo diversas asociaciones, algunas de las cuales están incluidas en la Plataforma y otras se extinguieron, como el Col·lectiu pel Patrimoni saguntí.

Instante de la visita. / Daniel Tortajada

Posible modelo

Por ello, al ser preguntado por si Tarragona podía ser un modelo, Martí consideró que «puede ser un modelo o un dibujo», si bien opinó que en las reuniones periódicas que las tres administraciones han acordado mantener sobre Sagunt «ese tema puede estar encima de la mesa».

La consellera se manifestó en la misma línea «porque el trabajo para abordar una intervención de esta magnitud debe ir de la mano de las tres administraciones».

"No en óptimas condiciones"

El documento aprobado por el pleno insta a mejorar la gestión del patrimonio, planificar actuaciones y promover la investigación de un conjunto «que se no se encuentra en las condiciones óptimas para su promoción cultural y turística, y que se convierta también en un motor económico importante para la ciudad", apuntan además de remarcar su "preocupación por el mal estado del patrimonio, con un museo cerrado a medias por desperfectos en la techumbre y un centro de visitantes del Castillo cerrado por el mismo motivo, inversiones mínimas que no solucionan los problemas de accesibilidad ni la necesidad de investigar una buena parte del patrimonio que aun se encuentra por excavar, etc".