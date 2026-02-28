Semana Santa en Sagunt con novedades

La Semana Santa Saguntina 2026 llegará con importantes novedades tanto en su acto inaugural como en su programación cultural. La Mayoralía de la Cofradía de la Sang que organiza la fiesta ha anunciado que el pregonero será José Manuel Amiguet Esteban, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y que el acto cambiará de ubicación.

Una de las principales novedades será el Pregón, que se celebrará el sábado 21 de marzo a las 19 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo, dejando atrás su tradicional emplazamiento en la Ermita de la Sang. Según ha explicado la organización, el objetivo es dotar al inicio oficial de la Semana Santa de “mayor solemnidad y proyección”.

La ceremonia estará conducida por la periodista Anunciación Ramírez y contará con la intervención del prior de la cofradía, Ricardo Estrems; el alcalde, Darío Moreno; y el clavario del año, Gonzalo Escrig Molina. El acto se abrirá con la interpretación en latín del himno Veni Creator y concluirá con el Himno de la Cofradía, compuesto por Evaristo F. Pérez García.

Un libro más visual y accesible

Otro de los cambios es el rediseño del libro oficial de la Semana Santa Saguntina 2026. La publicación incorporará por primera vez un código QR que permitirá acceder a un audiolibro generado mediante Inteligencia Artificial.

La iniciativa pretende facilitar el acceso a personas con dificultades visuales o problemas de lectura, además de ofrecer una alternativa en formato sonoro para quienes prefieran esta modalidad. Desde la Mayoralía subrayan que se trata de una apuesta por combinar tradición y tecnología para hacer la fiesta más inclusiva.

Los momentos más destacados de la Procesión del Encuentro de Sagunt / Daniel Tortajada

Música sacra en el Encuentro

La programación incluirá también un concierto de música sacra Sagunt in Excelsis durante la procesión del Encuentro. Mientras el público aguarda en la plaza Mayor el momento en que Jesús Nazareno se encuentre con su Madre, tras el paso de cofrades, mayorales y bandas, se celebrará a las 20.45 horas un recital de música sacra en el mismo espacio.