El adiós a uno de los puntos negros de Sagunt ya está en marcha

El adiós a uno de los puntos negros de la circulación en el núcleo antiguo de Sagunt ya está en marcha después de tres años de trámites. Se trata de la transformación de la parada de autobús frente a la estación de Renfe en una zona más amplia que mejore la espera a los usuarios y evite las retenciones habituales a algunas horas del día tanto en varios tramos de la avenida País Valencià como en la rotonda.

Los trabajos del denominado 'intercambiador modal' ya se han iniciado con un periodo de ejecución de un mes y un presupuesto cercano a los 100.000 euros sufragados por el Ayuntamiento de Sagunt.

Esta obra tuvo que sacarse a concurso en dos ocasiones, ya que en la primera quedó desierto y ninguna empresa presentó oferta, por lo que el consistorio tuvo que ampliar el presupuesto en cerca de 7.000 euros.

La intervención afecta a un espacio de casi 200 metros cuadrados entre la avenida País Valencià, la calle Dolz Castellar y la salida de la gasolinera. Entre otras acciones, contempla ampliar la calzada en un metro donde estaba la parada, así como colocar una pérgola con bancos para así beneficiar a los usuarios del autobús.

De momento, de forma provisional, la parada se ha trasladado unos metros y ha obligado a retirar unas plazas de aparcamiento.