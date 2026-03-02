Canet adelanta su 8 de Març

Canet d’en Berenguer se prepara para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el próximo domingo 8 de marzo (8M) con una programación que se adelanta y comenzará este jueves. Los actos —once en total— comenzarán el día 5, en la plaza del ayuntamiento (12 h), con la lectura de un manifiesto por parte de la concejala de Igualdad, Fermina Huerba, y la celebración de la actividad escolar ‘Contra la impunidad de las élites’, organizada por la asociación Dones Canet y los centros educativos del municipio. Por la tarde, la escritora Rosa Guijarro impartirá la charla ‘Mujeres que escriben, la memoria en femenino’ (18 h, Biblioplaya).

Una de las citas más importantes de la semana será la representación de la obra de teatro ‘Yo solo quiero irme a Francia’, dirigida por Elisabeth Larena. En ella, Inés asiste al velatorio de Pilar, quien decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta. Juntas descubrirán un pasado que desconocían, abriendo viejas heridas familiares que se remontan hasta la niñez de la propia Pilar durante los últimos meses de la Guerra Civil y su juventud en la Sección Femenina. Será el sábado 7 (18:30 h) en el Auditori.

La obra está protagonizada por la popular actriz María Galiana, conocida por su papel de Herminia en la serie Cuéntame cómo pasó. Galiana es un símbolo de empoderamiento: tras una vida como profesora de instituto, comenzó a trabajar como actriz profesional con la comedia Made in Japan (Francisco Perales, 1985) tras cumplir 50 años. Empieza así una carrera que incluye títulos con algunos de los mejores directores del cine español, como Pasodoble (José Luis García Sánchez), Malaventura (Manuel Gutiérrez Aragón), La seducción del caos (Basilio Martín Patino) o la oscarizada Belle Époque (Fernando Trueba). En 1999 llegó su consagración con su papel de madre en Solas, de Benito Zambrano, con el que consiguió el Goya a la mejor actriz de reparto. Con cerca de 50 títulos a sus espaldas y más de diez series de televisión, a sus 91 años sigue pisando los escenarios y encadenando éxitos.

Una imagen de la actriz María Galiana. / Levante-EMV

Teatro, música y manifestación

El día 6 comenzará con la excursión cultural ‘Mujeres de Ruzafa: tejiendo historia y voz’, en la que, entre otras actividades, habrá una parada en la librería Imperio, que regenta la escritora Mamen Monsoriu (Justicia poética, La segunda). Por la tarde se celebrará la charla ‘Profesiones y estereotipos de género’ en el IES Canet d’en Berenguer (18 h).

El domingo 8, Día Internacional de la Mujer, comenzará con ‘La ratita’ (Títeres La Matallina), un cuentacuentos por la igualdad en la Casa de los Llano (11:30 h). Por la tarde, se sumarán a la manifestación del Día de la Mujer organizada por la coordinadora feminista que comenzará desde el Ayuntamiento de Sagunt (18:30 h). Mientras, en el Auditori (19 h) tendrá lugar el Concert de la Dona, a cargo de la Rondalla Sant Pere.

Las actividades se prolongarán más allá de esta fecha. El jueves 26 tendrá lugar, en la Casa de los Llano (18 h), la charla ‘Sabia y Serena (perimenopausia y menopausia)’, y el viernes 27 la escritora Ana Badenes Marzal presentará en ese mismo lugar (18 h) el libro Llámame loca. Por último, el 11 de abril (19 h), el Auditori acogerá la obra ‘Mujeres de la Mancha’, a cargo de la asociación castellonense Dones Carmen de Burgo. Cabe añadir que la campaña Yo no ayudo en casa ¡Trabajamos en equipo!, que comenzó el pasado 18 de febrero, permanecerá en los centros escolares de la localidad hasta el 25 de marzo.