La competencia va a más en la cabalgata de Sagunt

Las fallas de Sagunt, Gilet y Faura salieron a la calle en la segunda de las cabalgatas organizadas por la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) que, en esta ocasión, recorrió las calles más emblemáticas del núcleo histórico saguntino con un inicio desde la avenida Doctor Palos para finalizar cerca de la plaza Cronista Chabret, pasando por la calle Huertos y un Camí Reial lleno de público, entre otras zonas de la ciudad.

Una vez más, la comitiva estuvo encabezada por las Falleras Mayores de la FJFS, Ana Martínez y Noa Barea, que, junto a sus Cortes de Honor ocuparon las primeras carrozas. Tras ellas fueron pasando las quince comisiones que forman parte de los sectores III y IV mostrando los trabajos que han ido realizando en las últimas semanas para este acto que llenó de diversión, luz y color el municipio de Sagunt.

Trabajos

Llamativos fueron muchos de los disfraces que se pudieron ver durante esta cabalgata como los ave fénix de la falla Nou Montíber, la tribu africana de La Palmera, el disfraz de inspiración glaciar de Gilet o los guerreros de El Tronaor. Algunas de las comisiones también coincidieron en la temática oriental de sus disfraces como fueron los casos de Santa Anna, La Vila, El Remei o El Mercat, entre otras, mientras que la crítica estuvo también presente en los disfraces gracias a la falla Sant Francesc y su defensa por la educación pública y de calidad.

En cuanto a las carrozas llamó especialmente la atención la monumental creación oriental de La Vila, con fuegos artificiales incluidos, aunque también las que realizaron las comisiones El Mercat, Gilet o Santa Anna, algunas de las favoritas para ganar alguno de los premios en esta categoría. Asimismo las coreografías fueron preparadas con mucho mimo y calidad por parte de los falleros y falleras de la comarca, destacando también las ofrecidas por La Palmera, Doctor Palos, El Tronaor o Gilet.

Ahora solo queda esperar hasta el próximo 16 de marzo cuando se dará a conocer el fallo del jurado tanto de esta cabalgata como de la celebrada en el Port de Sagunt una semana antes, momento en el que se harán públicos los ganadores de las cuatro categorías en las que se divide este evento: disfraz, carroza, coreografía y comparsa.