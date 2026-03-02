Faura reinventa el acto central del Dia de la Dona

El Ayuntamiento de Faura ha incorporado una novedad destacada en su acto central con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Después de varios años celebrando una cena en el pabellón multiusos, el consistorio apuesta en esta edición por un nuevo formato: una comida con ‘tardeo’.

La regidora de Igualdad, María Ángeles Ramírez, ha explicado que “con el nuevo formato queremos renovar el acto, hacerlo más accesible y participativo, pero sin perder la esencia reivindicativa y solidaria que siempre ha caracterizado el Día de la Mujer a Faura”. “Queremos que en nuestro pueblo lo 8M se viva desde la proximidad, la hermandad y la convivencia, compartiendo mesa, conversación y compromiso”, ha apuntado.

Una de las novedades de la conmemoración será la celebración de una comida con ‘tardeo’ que tendrá carácter solidario. La regidora de Igualdad, María Ángeles Ramírez, ha explicado que “con el nuevo formato queremos renovar el acto, hacerlo más accesible y participativo, pero sin perder la esencia reivindicativa y solidaria que siempre ha caracterizado el Dia de la Dona a Faura”. “Queremos que en nuestro pueblo el 8M se viva desde la proximidad, la hermandad y la convivencia, compartiendo mesa, conversación y compromiso”, ha apuntado.

El ticket para la comida tendrá un precio simbólico de 2 euros, cantidad que se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Además, durante la comida se informará de los comercios locales que han querido sumarse a la iniciativa mediante una aportación económica solidaria a favor de la AECC, como muestra de agradecimiento por su implicación. Sobre esta cuestión se ha pronunciado la alcaldesa, Consol Duran, que ha apuntado que “en Faura, igualdad y solidaridad van de la mano”. “No entendemos un acto como este, sin mostrar nuestro apoyo a la lucha contra el cáncer”, ha remarcado.

“Esta comida solidaria no solo nos permite compartir momentos y reafirmar nuestro compromiso con la igualdad, sino que también es un gesto de solidaridad con la Asociación Española Contra el Cáncer. En Faura, el Día de la Mujer es mucho más que un acto: es un espacio donde nos reconocemos, celebramos los avances y nos unimos para construir una sociedad más justa”, ha añadido Duran.

También tendrá una participación activa en el acto la Comisión de Fiestas de Agost pues contribuirán a dinamizar la jornada festiva, que continuará después de la comida con la actuación de un dúo.

Manifiesto institucional

Por otro lado, Faura celebrará el próximo 6 de marzo su actividad habitual para conmemorar el Dia de la Dona con la participación del CEIP San Vicente Ferrer. Una batucada acompañará un recorrido desde el centro escolar hasta la plaza Mestre Enric Garcés, donde tendrá lugar la lectura de manifiestos a cargo del alumnado, la Asociación de familiares del alumnado (AFA) y el mismo ayuntamiento, en un ambiente participativo y abierto a toda la ciudadanía.

Al finalizar la lectura, el alumnado hará entrega a la alcaldesa, Consol Duran, de sus “Papapallones por la igualdad”. Una iniciativa municipal que se puso en marcha desde el consistorio con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta ocasión, el alumnado redactará frases de diferentes científicas, siguiendo así el hilo conductor de la ciencia que se está llevando a cabo durante todo el curso en el centro escolar.

Duran ha destacado la importancia de esta jornada que se mantiene cada 8M con la escuela y ha incidido en que “la igualdad se tiene que trabajar desde la base, educando en valores y construyendo conciencia colectiva desde muy pequeños”.