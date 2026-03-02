Pinos muertos y secos: Ciutat Vella advierte del riesgo en la ladera del Castillo de Sagunt

La asociación vecinal de Ciutat Vella ha alertado en Sagunt de “la falta de gestión de la montaña del Castillo y de la ronda peatonal que hay en todo su perímetro", pese a la presencia de "numerosos árboles muertos" y otros en riesgo de caída, en su mayoría en la senda peatonal que va desde la entrada al Castillo hasta la muralla de Santa Anna.

Muchos de ellos han caído en las últimas semanas a raíz de los fuertes vientos en ese tramo, como ha venido contando Levante-EMV, y aunque es un lugar donde muchos acuden a pasear con sus mascotas, por suerte, no han trascendido daños personales. Pero en la entidad vecinal reclaman más acciones y "mayor sensibilidad" ante un problema que no es nuevo.

Pinos caídos en la senda durante el reciente temporal de viento. / Levante-EMV

La situación, según recalcan, se arrastra desde la pasada sequía, que dejó "gran cantidad de pinos muertos". Esta situación, como explica su presidenta Paca Cortina, entraña "un claro peligro para las personas", tanto por el riesgo de que "el viento los tumbe y pille a alguien" como a que contribuyan a una mayor propagación en caso de incendio.

"En realidad, los pinos caídos no suelen retirarlos en su totalidad; desde hace tiempo, hay muchas ramas secas abandonadas en la ladera cerca de la senda peatonal", apunta "Si al menos las dejaran cortadas, la gente que tiene chimenea seguro que se las llevaría", añade.

Ramas de pinos secas en la ladera. / Daniel Tortajada

Intervención prevista

El edil de Medio Ambiente, Jorge Vidal, admite que el problema de los árboles "viene de hace tiempo". "Por el lugar donde están y las condiciones de seguridad que hacen falta, ni el ayuntamiento ni su empresa municipal, la SAG, tienen medios para hacerlo, según se ha concluido tras haber realizado varios estudios", reconoce. Aún así, adelanta que ya hay una intervención prevista. "No tardará en realizarse una actuación por parte de una empresa especializada" que se prevé acometer "antes del verano para que podamos actuar en fecha", explica a preguntas de este diario.

Procesionaria

A esto los vecinos le suman "la proliferación de una plaga" tan peligrosa para personas y mascotas como la procesionaria. "Hay mucha por la zona del Mirador, donde hay gente que suele pasear con sus mascotas a través de la senda dels Lladres; de hecho, en ella también hay árboles muertos y hasta garroferas medio tumbadas en la zona del Tres Pouets", apunta una integrante de la asociación.

Cacas de perro junto al Teatro Romano, donde la gente se sienta a ver el 'Off Romà'. / Daniel Tortajada

Cacas de perros

También aluden a que la limpieza por la zona "sigue siendo deficitaria y cada vez es más frecuente la presencia de heces de perros en muchas calles de las que parece que el ayuntamiento se ha olvidado", afirman.

Estas cacas, como explican, abundan incluso en las rocas situadas al lado del Teatro Romano, donde la gente se suele sentar en verano a ver las actuaciones del 'Off Romà'.