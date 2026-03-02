Te puede interesar: A subasta un piso en pleno centro de Sagunt

Con la creciente dificultad de acceso a la vivienda, especialmente en Sagunt, otro sitio donde buscar oportunidades, más allá de los agentes tradicionales del mercado, se esconde entre las subastas que regularmente convocan los juzgados. Las deudas hipotecarias suelen ser el principal camino para que un inmueble residencial se acabe ofreciendo al mejor postor y ese es el caso actualmente de un piso en pleno centro del núcleo histórico. Se encuentra concretamente en el número 3 de la plaza Cronista Chabret y su propietario arrastra una deuda que supera los 150.000 euros.

En un procedimiento que acepta pujas hasta hoy a las 18 horas, tiempo hasta el que los interesados pueden solicitar una visita, con el consentimiento del dueño, la vivienda de 75 metros cuadrados se ha tasado en algo más de 195.000 euros, lo que se traduce en 2.603 euros por metro cuadrado. Más allá de esta cuesión, la única información que trasciende del expediente es que la vivienda cuenta con la "distribución interior propia para ser habitada".

Oferta a la baja

Aunque el precio de partida pueda resultar disuasorio, otra de las subastas de este tipo convocada recientemente, en este caso para un inmueble en el número 11 de la calle La Safor del Port de Sagunt, recibió pujas muy por debajo de la tasación. Y es que, para un piso de 69 metros cuadrados con un valor de 210.900 euros, cerca de 3.050 euros por metro cuadrado, la oferta se quedó en los 59.001 euros, es decir, poco más de 855 euros por metro cuadrado.

Teniendo en cuenta que esa cantidad no llega al 50 % del valor de la subasta y que no cubre al completo la deuda de su propietario, que supera los 100.000 euros, el juzgado tendrá que determinar si procede su adjudicación, a la vista de las circunstancias, especialmente las posibilidades del deudor de cumplir con sus obligaciones a través de otros bienes.

Vivienda en el Port

Otra subasta que se mantiene abierta afecta a una vivienda en el número 17 de la plaza Vora Riu del Port de Sagunt, en pleno barrio de San José. También con "distribución propia para habitar" y con la confirmación del propietario de que no permite visitas, el precio de partida para este piso de casi 99 metros cuadrados está ligeramente por encima de los 200.000 euros, lo que se traduce en 2.205 euros por metros cuadrado.

Deuda

Más detalles de este procedimiento, que acepta ofertas hasta mediados del mes de marzo, es que la deuda hipotecaria del dueño del inmuble supera los 320.000 euros o que los propietarios no residen de forma habitual en esta vivienda, según recoge el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.