Contratiempo en las obras del entorno del Teatro Romano y el Castillo de Sagunt

Los trabajos de mejora del entorno del Teatro Romano y el Castillo de Sagunt se han visto ligeramente ralentizados por las lluvias y el viento de las últimas semanas. Esto ha llevado a ampliar ligeramente el plazo de tiempo inicialmente previsto, como llegó a pedir la empresa, según han confirmado a preguntas de Levante-EMV desde el ayuntamiento.

La última previsión es que esta intervención presupuestada en 341.409 euros acabe a mediados de este mes y deje mejorados los accesos al Castillo, con nuevos bordes de calzada para una mayor seguridad, así como varias salidas del Teatro Romano e incluso la escalera que lleva a ocupación íbera donde ya se intervino en 2021, entre otros aspectos, pues se prevé también una renovación y mejora de la señalética interpretativa y direccional.

Así avanzan los trabajos junto al Teatro Romano de Sagunt / Daniel Tortajada

Aun con este contratiempo, la edil de Patrimonio, Natalia Antonino, asegura que los cambios empiezan a ser visibles. “Las obras avanzan a un buen ritmo y se está cumpliendo la parte que el ayuntamiento se comprometió a realizar en su día con la conselleria en las conversaciones que se mantuvieron cuando todavía estaba de directora general de patrimonio la actual secretaria de autonómica de Cultura, Marta Alonso”, dice en referencia a que la intervención incluye la mejora de las salidas de emergencia del Teatro Romano, pese a que se trata de un monumento de propiedad estatal y gestión autonómica.

Colaboración con la conselleria

Esto último fue aceptado desde el consistorio como un gesto de colaboración del gobierno local de PSPV-PSOE y Esquerra Unida-UnidesPodem con la administración autonómica dirigida por el PP para facilitar que el Teatro Romano recupere el 30% del aforo que perdió en 2024. Entonces, como ha ido informando este diario, la Conselleria decidió mantener la cávea superior cerrada mientras no se mejorasen primero las salidas de la parte más alta del monumento; este hecho redujo a poco más de 600 personas la cifra de asistentes al festival Sagunt a Escena, cuando antes se sacaban a la venta casi un millar de entradas, y también afectó al resto de actos impulsados en el lugar, ya sean falleros o culturales, como el certamen de teatro grecolatino. Aún así desde el consistorio siempre se ha remarcado que la decisión última de reabrir la cávea superior del Teatro Romano siempre será de la conselleria.