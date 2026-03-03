La Coordinadora Feminista de Morvedre llama a movilizarse el 8M "contra la impunidad de las élites"

La Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre inició los actos del Día Internacional de las Mujeres (8M) con una marcha contra la violencia machista realizada en distintos puntos de La Vall de Segó.

Bajo el lema “Totes les veus necessàries, tots els passos compten”, la iniciativa formaba parte de las marchas trimestrales por la comarca. No obstante, el acto central llegará este domingo 8 de marzo con una jornada de movilización bajo el lema «Contra la impunidad de les élites: feminismo» que incluirá diferentes actividades a lo largo del día.

La jornada arrancará por la mañana en Benifairó de les Valls con la Quedada Internacional Asaltamontes Female , una convocatoria que se celebrará de manera simultánea en diez países y más de cuarenta ciudades del mundo con el objetivo de generar un espacio seguro y accesible donde compartir deporte y naturaleza. En el Camp de Morvedre, el punto de encuentro será el Ayuntamiento de Benifairó de les Valls a las 9:30 horas. Cada participante podrá elegir si caminar o correr, el ritmo y la distancia.

Por la tarde, a las 17:30 horas, se realizará un taller de pancartas en la Glorieta junto al Ayuntamiento de Sagunt, en el que las personas participantes podrán elaborar sus carteles para la marcha. A las 18:30 horas, dará comienzo la manifestación, que partirá desde la puerta del consistorio y recorrerá parte del núcleo histórico hasta llegar al terraet de la Glorieta, donde se leerá el manifiesto elaborado por la Coordinadora.

El manifiesto de este año pone el foco en la impunidad de las élites económicas y mediáticas en casos de agresiones y abusos contra mujeres y denuncia un sistema judicial y social que, a juicio del colectivo, actúa con una doble vara de medir. «No hablamos de casos aislados, sino de la arquitectura del privilegio que protege a quienes acumulan poder, dinero y contactos», señala el texto.

Exigencia de justicia real

Desde la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre subrayan que el feminismo que defienden «no acepta una justicia de dos velocidades». En palabras del colectivo: «El feminismo no es solo una reivindicación de igualdad salarial o de conciliación; es una exigencia de justicia real. Una justicia que no se venda ni se negocie en despachos privados».

El manifiesto denuncia que «cuando el dinero compra la justicia y la fama tapa las pruebas, no estamos ante errores puntuales, sino ante un sistema que protege a los poderosos y castiga a las víctimas». Frente a ello, la Coordinadora reivindica las redes de apoyo mutuo, la reparación y la memoria como herramientas para hacer frente a la impunidad.

En esta línea, desde la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre advierten de que "la impunidad no se limita al ámbito judicial, sino que también se expresa en las desigualdades económicas que atraviesan la vida cotidiana". «La impunidad también adopta forma de desigualdad económica: la especulación nos aboca a la precariedad y expulsión de nuestros barrios. El feminismo que defendemos exige derechos reales y condiciones de vida dignas para todas», señalan desde el colectivo.

La movilización de este domingo busca fortalecer el tejido feminista local y generar conciencia colectiva y "avanzar, desde lo comunitario, hacia un Camp de Morvedre libre de discriminaciones y desigualdades", afirman. Por eso, la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre hace un llamamiento a la ciudadanía de la comarca a participar activamente en las actividades del 8M "y a seguir dando pasos firmes en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria".