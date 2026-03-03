Faura lanza una web para impulsar la igualdad y prevenir la violencia machista

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Faura ha lanzado una web que nace con la voluntad de reforzar el compromiso municipal con la igualdad, la prevención y la sensibilización social frente a la violencia machista, a la vez que proyecta y da coherencia a todos los recursos que alberga la montaña de La Rodana.

La alcaldesa, Consuelo Duran, ha destacado que “el 8M no tiene que ser solo un día de reivindicación, sino un punto de partida para la acción permanente”. En este sentido, la nueva plataforma "Fauraenpositiu.com" se convierte en una herramienta clave para dar continuidad a ese trabajo a lo largo de todo el año, reuniendo en un único espacio digital toda la información sobre el patrimonio natural, cultural, deportivo y de igualdad vinculado a este proyecto.

Estudiantes celebrando el 8M en la Rodana. / Daniel Tortajada

Un espacio único con identidad propia

La Rodana se consolida así como un espacio singular que combina territorio y valores. La plataforma se estructura en cuatro grandes ejes que reflejan la identidad del proyecto: “es Igualdad”, “es Naturaleza”, “es Cultura” y “es Ocio”. Cuatro miradas complementarias que conectan patrimonio, convivencia y participación ciudadana.

La creación de una web específica permite centralizar y ordenar toda la información relacionada con el espacio, dotándola de coherencia como proyecto global. De este modo, la ciudadanía y las personas visitantes pueden conocer mejor el significado de cada elemento, entender la dimensión educativa y social de la iniciativa y planificar su visita con antelación. El portal no solo mejora la accesibilidad y la difusión de los recursos, sino que también refuerza la identidad de La Rodana como referente municipal.

La igualdad, eje central del 8M

Coincidiendo con el 8M, el lanzamiento pone especial énfasis en el apartado de la igualdad, concebido para impulsar la equiparación real entre mujeres y hombres, visibilizando las numerosas iniciativas municipales desarrolladas en este ámbito. Así, esta sección recoge información sobre los diferentes elementos de sensibilización y prevención presentes en la zona, como por ejemplo la escultura Passat, Present i Futur; el Passeig de les Dones; el Jardí de les Cinc Roses; la Cadira Carmelina i las jardineras dedicadas a Las Sinsombrero i Maria, La Jabalina, así como el Camí de l’Estima.

Este último proyecto propone un recorrido simbólico integrado por cuatro esculturas con un fuerte significado vinculado a los valores de respeto e igualdad, que invita a reflexionar sobre como identificar y evitar relaciones tóxicas. A través de la web, las personas usuarias pueden acceder a la información del Camí de l'Estima y escuchar varias historias asociadas a cada una de las esculturas, profundizando en el simbolismo que representan y en el mensaje que transmiten. Una herramienta que convierte el recorrido en una experiencia interactiva y educativa.

“Son –según ha explicado la alcaldesa- actuaciones que fomentan una sociedad más justa, inclusiva y libre de violencias machistas, porque la igualdad es una responsabilidad colectiva que se construye cada día”.

De esta forma, con el lanzamiento de la web “Faura en Positiu” , el 8 de marzo el Ayuntamiento reafirma su compromiso con políticas de igualdad con continuidad, transversalidad y proximidad, a la vez que dota a La Rodana de una herramienta digital propia que refuerza el valor como espacio singular y proyecto estratégico para el municipio.