Instan a Sagunt a reclamar judicialmente a la APV las inversiones pendientes

Las voces en contra de las maniobras de la Autoridad Portuaria de València (APV), que retrasan y limitan la prometida apertura del puerto de Sagunt a la ciudadanía, no cesan. El último en sumarse a este coro ha sido Compromís, que reclama la activación de los servicios jurídicos municipales para acudir a los tribunales con el objetivo de exigir a la entidad presidida por Mar Chao la ejecución de las inversiones acordadas en el convenio firmado entre ambas partes en 2019, especialmente en el apartado referente a la integración puerto-ciudad.

La portavoz de la formación valencianista, Maria Josep Picó, apunta que "es evidente que la APV no tiene ningún interés en cumplir con el acuerdo de abrir a la ciudadanía el muelle norte, pero el ayuntamiento no tendría que quedarse impasible ante los continuos y manifiestos incumplimientos del convenio". Y es que, según los nacionalistas, "el alcalde, Darío Moreno, intenta consensuar un nuevo documento, sin resolver el actual y sin informar en comisiones o el pleno".

Contraoferta

Desde el gobierno local reconocieron hace unos días que, una vez presentado el nuevo borrador por parte de la APV, se dio a conocer al resto de formaciones políticas para sus aportaciones. Las últimas novedades apuntan a que desde Alcaldía se está redactando un documento que recoja todas las sensibilidades y se presente como contraoferta a la entidad portuaria.

Más allá de estas discretas negociaciones, entre los movimientos de la APV que no gustan en Compromís se encuentran la reciente licitación de 9.500 metros cuadrados en la zona reservada para la integración puerto-ciudad o la reducción en casi 100.000 metros cuadrados de este espacio público, a través de una nueva Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP).

Imposible

Sobre la autorización para la manipulación y el depósito de mercancías en esta parcela con un almacén de 4.000 metros cuadrados, los nacionalistas creen que "hace imposible la creación de una gran marina para la ciudadanía, de un espacio público en un entorno único y emblemático para el patrimonio industrial".

La portavoz de Compromís per Sagunt, Maria Josep Picó. / Compromís per Sagunt

Sobre el DEUP y los planes de la APV, Compromís insiste en que el organismo presidido por Chao "ya avanza de forma unilateral y con la pasividad absoluta del gobierno PSOE/EU" en "la propuesta de incrementar el uso comercial -en Sagunt- en casi 120.000 metros cuadrados".

Noticias relacionadas

Coste económico

Por "responsabilidad patrimonial", en cuestiones que suponen "un elevado coste económico", Picó reclama "una evaluación de las consecuencias del incumplimiento del convenio por parte de la APV, puesto que el ayuntamiento sí cedió el terreno para la conexión ferroviaria con las instalaciones portuarias", que era su parte del acuerdo.