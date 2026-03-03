Petrés proyecta un recinto festivo al aire libre

A Petrés se le queda pequeña la plaza de la Iglesia para determinadas actividades lúdica, festivas y culturales que se realizan principalmente en los meses de verano, momento en el que la población crece considerablemente así como la afluencia a estos eventos.

Ante esta coyuntura, que se concreta en una falta de espacio para albergar tanto público, el ayuntamiento ha adquirido unos terrenos para la adecuación de un recinto festivo al aire libre, donde poder llevar a cabo actuaciones y espectáculos de todo tipo, que no tienen cabida en la plaza dada la afluencia de personas que estos generan como puede ser una noche de orquesta o un concierto, entre otras alternativas.

Se trata de casi de 30.000 metros cuadrados de suelo, que se ubican en una parcela contigua al ayuntamiento frente a la avenida Barón de Petrés, una zona bastante céntrica junto al centro neurálgico de la fiesta como es la plaza de la Iglesia, que "albergaría los actos más íntimos y tradicionales", avanzaba el alcalde, Miguel Vidal.

El alcalde Miguel Vidal mostrando la zona donde se va a actuar. / Daniel Tortajada

Otros proyectos

Este teatro al aire libre, para el que ya se han iniciado los trámites, forma parte de otro proyecto no menos ambicioso, dentro de esta compra de terrenos. Por un lado, el ayuntamiento tiene la intención de poner coto al riesgo que supone la rotonda de la antigua entrada a Petrés, en la que ya se han registrado vayas caídas de vehículos. El objetivo es hacer una rotonda en condiciones y segura, que acabe con el peligro que entraña en la actualidad.

Por otro lado, el gobierno también ha anunciado la adecuación de una zona de esparcimiento a modo de paseo que conectará el centro de la localidad con las antiguas escuelas donde se proyecta el centro de día en un futuro, matizaba Vidal.

Estas actuaciones rondan una inversión, según el primer edil de 300.000 euros, que necesitarán de ayudas de las distintas administraciones para poder llevarlas a cabo. "Ya estamos trabajando en materia de subvenciones para poder ejecutarlas", terminaba Vidal.