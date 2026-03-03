Primer pasodoble fallero en Sagunt con sello de mujer

Por primera vez en la historia, una mujer ha sido la encargada de componer uno de los pasodobles que, desde el año 2009, el Ayuntamiento de Sagunt, en concreto la Concejalía de Cultura, encarga para homenajear a las Falleras Mayores de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS). Éste ha sido el caso de la joven compositora del Port de Sagunt, Gara Giménez Pascual, la artífice del pasodoble que lleva por nombre el de la Fallera Mayor Infantil de la FJFS 2026, Noa Barea Encinas.

Gara Giménez estudió guitarra en el conservatorio profesional de música Joaquín Rodrigo de Sagunt y composición en el conservatorio superior de música Salvador Seguí de Castellón y, además, ha participado en varios festivales de música contemporánea, donde ha estrenado diversas obras de cámara. Como apuntó la compositora, el pasodoble dedicado a Fallera Mayor Infantil de la FJFS 2026 tiene «fuerza, es alegre y vibrante, pues pretende plasmar todo lo que es Noa».

Un momento del acto de pasodobles. / FJFS

Pasodobles falleros

El estreno de esta composición tuvo lugar este pasado domingo en el concierto de pasodobles falleros dedicados a las máximas representantes de la fiesta josefina de la comarca, a cargo de la banda sinfónica de la Lira Saguntina, que se celebró en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunt.

A lo largo de este evento también se estrenó la pieza dedicada a la Fallera Mayor, Ana Martínez Llopis, compuesta por Daniel Olmos Herrero quien se encargó de dirigir a la Lira Saguntina a lo largo de todo este concierto. Un pasodoble que, como explicó su compositor, «transmite la solemnidad e inspiración» de la Fallera Mayor.

En este recital, en el que estuvieron presentes las concejalas de Cultura y Fiestas, Ana Mª Quesada y Patricia Sánchez, miembros de la junta directiva de la FJFS y representantes de las comisiones falleras, también se pudieron escuchar otras composiciones como los pasodobles dedicados a las Falleras Mayores de la FJFS 2025, Julia Palanca Benito y Teresa Aparicio Matallín, El Fallero de José Serrano o el Homenaje a Sagunto de Joaquín Rodrigo, entre otros, para finalizar el mismo con el Himno de Sagunto y el Himno Regional.