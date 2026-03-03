Sagunt hace cambios en un plan al que ya ha dedicado 5 millones de euros

El Ayuntamiento de Sagunt está a mitad de camino en el desarrollo del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), que aprobó en 2021 con el ambicioso horizonte de cumplir los objetivos en 2030. Este examen de mitad de curso ofrece sus luces y sus sombras, pero resulta especialmente útil en la actualización de las medidas necesarias para reducir los gases de efecto invernadero y aumentar tanto la eficiencia energética como el consumo procedente de fuentes renovables.

Según las conclusiones de este trabajo del que ya se dio cuenta en el pleno, de las 75 acciones del PACES de Sagunt, seis se van a eliminar, otra media docena se ha realizado completamente, 26 están en proceso de ejecución y las 37 restantes están pendientes. Este avance, según siempre el informe de seguimiento elaborado por Azrigene Energiza, la misma consultora que redactó el plan original, ha tenido un impacto superior a los 5 millones de euros del entorno de 24,6 millones que sería necesario invertir para alcanzar los objetivos.

El concejal de Medio Ambiente, Jorge Vidal, y el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, durante una visita a las placas solares del pabellón polideportivo. / Ayuntamiento de Sagunt

Las más cuantiosas han recaído en los edificios e infraestructuras municipales, con cerca de 4,3 millones de euros para su "rehabilitación energética", la instalación de placas fotovoltaicas o la sustitución de equipos de climatización obsoletos. El alumbrado público, con más de 725.000 euros, y el transporte municipal (21.000 euros) son otros destinos de este gasto, que en el informe, elaborado en septiembre de 2025, se reconoce que se extiende a otras acciones.

Pobreza energética

Una de las principales novedades de esta actualización del PACES es la incorporación del concepto de pobreza energética, que se entiende como la "situación en la que una unidad familiar o una persona son incapaces de permitirse los servicios energéticos básicos (calefacción, aire acondicionado, iluminación, movilidad y electricidad) para garantizar un estándar de vida decente, debido a la combinación de bajos ingresos, gastos energéticos elevados y baja eficiencia energética de sus hogares". Según el pacto, Sagunt está comprometido con "ofrecer acceso a una energía segura, sostenible y asequible para todos".

Entre las acciones eliminadas, además de las relacionadas con la industria, que desaparecen para que no lastrar los resultados globales, destacan la mejora de la eficiencia energética del sistema de bombeo de los lavapìés, el establecimiento de condiciones favorables para atraer inversiones de plantas fotovoltaicas, así como el cambio de combustibles por otros menos contaminantes en el transporte colectivo.

Vulnerabilidades climáticas

Un aspecto que se mantiene con respecto al documento elaborado en 2021 es la evolución de las vulnerabilidades de Sagunt frente al cambio climático. Y es que este estudio considera que el riesgo más alto lo representarán en un futuro tanto el calor extremo como las sequías, especialmente para los sectores de la agricultura, el agua y el urbanismo. Frente a esta creciente amenaza y según siempre este estudio, tanto las precipitaciones intensas como las inundaciones apenas representan un peligro moderado para la capital del Camp de Morvedre, que incluso evolucionará hacia un nivel bajo.

Energía verde

Otros datos que ofrece este trabajo son sobre el consumo de energías renovables, que se estima en un 8,4 % del total en el municipio, aunque con el asterisco de que "no se han podido recopilar datos sobre la generación de energía renovable por autoconsumo ni sobre todos los contratos de energía verde de la población". De esta forma, «el porcentaje de producción de energía renovable será en realidad mayor". Lo que sí tiene certificado el Ayuntamiento de Sagunt es que el 76 % de su consumo procede de fuentes renovables.