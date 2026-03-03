Último paso en Sagunt para la recuperación del entorno natural de la Gerencia de AHM

Proteger los recursos naturales y la infraestructura verde de la antigua Gerencia de AHM así como preservar su biodiversidad, es uno de los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turismo en Destino (PSTD) que desarrolla el Ayuntamiento de Sagunt.

Con este propósito, la Junta de Gobierno ha adjudicado el contrato para la restauración paisajística autóctona en las inmediaciones de este espacio de patrimonio industrial a Vivers Centre Verd SA por un presupuesto de 183.144 euros (IVA incluido) que está financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cabe mencionar que 11.654 euros de la inversión total se destinarán a la actuación 1, que consiste en la iluminación de esta zona paisajística, proyecto que se enmarca dentro de los Planes de Acción Climática y Energía Sostenible (PACES).

La actuación 2 de la restauración paisajística autóctona en las inmediaciones de la Gerencia supone una intervención para recuperar los ecosistemas naturales y la biodiversidad local mediante la reintroducción de especies vegetales autóctonas y la eliminación de las especies invasoras que afectan a ese entorno natural. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad visual y ambiental del entorno, preservar la biodiversidad local y fomentar un turismo más sostenible y respetuoso.

Estado actual del entorno / Ayuntamiento de Sagunt

Restauración

Esta restauración también incluirá la recuperación de hábitats naturales, como la creación de corredores ecológicos y la plantación de especies arbóreas autóctonas. Al mismo tiempo, la plantación de árboles servirá para delimitar un camino por donde se podrá acceder para observar la biodiversidad y en el que también se colocará señalética para dar a conocer la flora y fauna autóctonas. Todo ello permitirá a la ciudadanía y las personas que visiten el municipio poder disfrutar de un paseo por esta zona acondicionada.

Además, existe un compromiso para realizar un seguimiento y mantenimiento de las medidas de restauración con el fin de garantizar su continuidad y éxito a largo plazo. Se emprenderán también medidas de sensibilización dirigidas a la población local, así como a los y las visitantes sobre la importancia de conservar el patrimonio natural y cultural de la zona, fomentando la participación activa a través de programas de voluntariado y educación ambiental.

La actuación se encuentra alineada con el objetivo específico nº1 para la subcategoría de ‘Ciudad con identidad turística’ del PSTD: “Conservar, mejorar y potenciar el patrimonio del destino”. Además, cumple con la etiqueta climática 050, de coeficiente 40 % en el ámbito de la transición verde y sostenible: “Protección de la naturaleza y la biodiversidad, patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules”.

Conservación

La concejala de Turismo, Natalia Antonino, ha subrayado la relevancia de continuar apostando por la conservación de este emplazamiento situado en Port de Sagunt: “La Gerencia es un espacio con un gran valor simbólico e histórico. Con esta restauración paisajística, no solo recuperamos su entorno natural, sino que reforzamos su identidad como parte del patrimonio vivo del municipio, donde naturaleza, historia e innovación conviven”. La edila del Ayuntamiento de Sagunt también ha reafirmado el compromiso de Sagunt por seguir avanzando hacia el futuro: “Un futuro sostenible, verde y participativo en el que la ciudadanía sea protagonista en la conservación y el disfrute de su entorno”.