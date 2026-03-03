'Viu les falles' pone la programación musical en el núcleo histórico de Sagunt
El 17 de marzo se dedicará al colectivo más joven
La Asociación Viu les Falles, que agrupa a la mayoría de las fallas del núcleo histórico de Sagunt, ha presentado la programación musical que dinamizará las próximas Fallas en Sagunt, con una agenda pensada para todos los públicos y concentrada en la plaza Cronista Chabret como espacio principal de celebración.
La programación empezará el 13 de marzo con el Prefallas, que incluirá una olla popular y la discomóvil Villa Sonora, en horario de 20:00 a 03:00 horas, dando el pistoletazo de salida a varios días de música y ambiente festivo. Un evento que estaba programado para este sábado, 7 de marzo y que se ha tenido que aplazar por la previsión meteorológica.
Calendario fallero
El día 15 será el turno de la orquesta Scream, una formación habitual en la ciudad, especialmente durante las fiestas, que volverá a subirse al escenario como uno de los platos fuertes del calendario.
La actividad continuará el día 16 y el día 18 con dos orquestas que no se han visto hasta ahora en Sagunt, apostando así por ampliar y renovar la oferta musical. El día 17 estará especialmente dirigido al público más joven, con la actuación de un DJ que ofrecerá un espectáculo dinámico y actual.
El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacado el valor colectivo del proyecto impulsado por Viu les Falles y la colaboración entre comisiones: “Viu les Falles es un ejemplo de coordinación y de cómo hacer pueblo desde la fiesta”. El alcalde también ha indicado que se trata de actos pensados para toda la ciudadanía, con una oferta musical variada y de calidad que combina tradición y novedades.
Por su parte, la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, ha destacado que esta programación musical es una parte esencial de las Fallas y ha puesto en valor el trabajo y la coordinación de Viu les Falles para unir a las comisiones y hacer posible una programación conjunta que sume a todas las generaciones. Han estado presentes el alcalde de Sagunto, Darío Moreno; la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez; el presidente de la Asociación Viu les falles, Pablo Ruíz y miembros de la asociación.
En la presentación del programa han estado presentes el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez; el presidente de la Asociación Viu les falles, Pablo Ruíz y miembros de la asociación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arranca en Sagunt una inversión millonaria que mejorará medio millar de vivendas
- La criminalidad en Sagunt derriba dos barreras históricas
- Despedida por irse de fiesta en Canet mientras estaba de baja y embarazada
- Cabalgata fallera de nivel en el Port de Sagunt
- Una nueva ayuda europea permite a Sagunt rescatar un proyecto estratégico
- La APV sigue sin prisa para abrir el puerto de Sagunt a la ciudadanía
- Semana Santa en Sagunt con novedades
- La reducción de una zona verde en pro de una carpa fallera en Port de Sagunt aviva el debate