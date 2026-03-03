'Viu les falles' pone la programación musical en el núcleo histórico de Sagunt

La Asociación Viu les Falles, que agrupa a la mayoría de las fallas del núcleo histórico de Sagunt, ha presentado la programación musical que dinamizará las próximas Fallas en Sagunt, con una agenda pensada para todos los públicos y concentrada en la plaza Cronista Chabret como espacio principal de celebración.

La programación empezará el 13 de marzo con el Prefallas, que incluirá una olla popular y la discomóvil Villa Sonora, en horario de 20:00 a 03:00 horas, dando el pistoletazo de salida a varios días de música y ambiente festivo. Un evento que estaba programado para este sábado, 7 de marzo y que se ha tenido que aplazar por la previsión meteorológica.

Cartel anunciador / Viu les falles

Calendario fallero

El día 15 será el turno de la orquesta Scream, una formación habitual en la ciudad, especialmente durante las fiestas, que volverá a subirse al escenario como uno de los platos fuertes del calendario.

La actividad continuará el día 16 y el día 18 con dos orquestas que no se han visto hasta ahora en Sagunt, apostando así por ampliar y renovar la oferta musical. El día 17 estará especialmente dirigido al público más joven, con la actuación de un DJ que ofrecerá un espectáculo dinámico y actual.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha destacado el valor colectivo del proyecto impulsado por Viu les Falles y la colaboración entre comisiones: “Viu les Falles es un ejemplo de coordinación y de cómo hacer pueblo desde la fiesta”. El alcalde también ha indicado que se trata de actos pensados para toda la ciudadanía, con una oferta musical variada y de calidad que combina tradición y novedades.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Patricia Sánchez, ha destacado que esta programación musical es una parte esencial de las Fallas y ha puesto en valor el trabajo y la coordinación de Viu les Falles para unir a las comisiones y hacer posible una programación conjunta que sume a todas las generaciones. Han estado presentes el alcalde de Sagunto, Darío Moreno; la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez; el presidente de la Asociación Viu les falles, Pablo Ruíz y miembros de la asociación.

