Conoce la falla con mayor participación cultural de Morvedre

La Gala de la Cultura de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) puso punto final a un intenso fin de semana de actividad en la capital morvedrina, un evento que sirvió para reconocer el trabajo realizado por las 30 comisiones falleras de la comarca en las actividades y concursos culturales que la entidad festiva organiza durante todo el ejercicio. Este acto, celebrado en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunt, fue presentado por la actriz y humorista valenciana María Juan que hizo reír a un público que llenó la sala.

Este año, como principal novedad, la FJFS otorgó banderines no solamente a las fallas con mayor puntuación total por participación en los diversos concursos organizados, sino que también otorgó premios a las tres mejores fallas con puntuación relativa dependiendo de su número de censo. Así pues, en esta nueva categoría, el primer premio fue para la falla El Tronaor, el segundo para Doctor Palos y el tercero para El Romano, todas estas comisiones pertenecientes al núcleo histórico saguntino.

Instantes de la Gala de Cultura de FJFS. / LEVANTE-EMV

En cuanto al tradicional banderín de mayor puntuación de actividades culturales, este galardón volvió a recaer en la falla El Palleter que, además, recogió un cuadro conmemorativo por su 50 aniversario celebrado el pasado año, cuadro que también recogió la falla Teodoro Llorente que está conmemorando este ejercicio sus cinco décadas de historia. En segundo lugar, quedó la falla La Marina mientras que Plaza Rodrigo completó el podio.

Más galardones

Además, durante el transcurso de este evento también se dieron a conocer otros galardones como es el caso de los concursos de fotografía o de narrativa adulta así como el premio al mejor cortometraje por votación popular que, en esta ocasión, recayó en “Fragments d’eternitat “ de la falla El Tronaor.

Asimismo, uno de los momentos más intensos se vivió con la entrega de premios del concurso de teatro organizado por la FJFS en la que Els Vents logró el primer premio al mejor espectáculo de teatro con su obra “La Falla”, el primer premio a la mejor escenografía, mismo galardón en la categoría de mejor vestuario, además de que su fallera Ana Blanch logró el premio a la mejor actriz principal. El galardón al mejor actor principal fue para Francisco Guillén de la falla La Victoria, el de mejor actriz secundaria para Carmina Carrillo de la comisión Vila de Faura, mientras que el de actor secundario y el premio a la mejor dirección fueron para Diego Torrente y Avril Gómez, respectivamente, ambos de la falla El Tabalet.

Llibret

Finalmente, a lo largo de este evento también tuvo lugar la presentación del libro oficial de las Fallas de Sagunt 2026, a cargo de la vicepresidenta de Comunicación de la FJFS, Marián Romero, que fue la encargada de desvelar el contenido de esta publicación que hace un repaso por todos los actos que se han realizado a lo largo de este ejercicio, de las diferentes delegaciones de la entidad festiva de la comarca, además de dejar un espacio para conocer a los representantes de las comisiones y los bocetos de las fallas que se plantarán en apenas una semana en El Camp de Morvedre.