Demandan celeridad en Sagunt para proteger la montaña de Romeu

Más de 200 personas participaron en marcha reivindicativa convocada en Sagunt para solicitar "celeridad" en la protección definitiva de la montaña de Romeu como Paraje Natural Municipal, según explican desde la “Plataforma Ciudadana, Romeu Paratge Natural, Ja” que convocó la iniciativa.

Durante el acto se repasó la trayectoria que ha seguido la lucha y el trabajo para conseguir que este enclave, con sus 275,88 hectáreas, sea Paraje Natural Municipal. Primero, hasta que se consiguió que fuera protegida en marzo de 2019, y después, la demanda de Lafarge-Holcim que paralizó dicha protección.

"Pulmón verde"

Al finalizar la marcha, se leyó un manifiesto para recordar que la montaña de Romeu constituye el "pulmón verde" del término municipal de Sagunt, fundamental para el bienestar presente y futuro e imprescindible para la salud de la ciudadanía de nuestro municipio. Y se recordó que esta zona hace décadas que es maltratada por la actividad extractiva de la cantera de Lafarge-Holcim y que se tienen que considerar los indicios de que la empresa, según la plataforma de datos Volza, mantiene vínculos comerciales con el Estado de Israel con la exportación de cemento".

Instante de una intervención. / Levante-EMV

También se insistió en "la actual parálisis para activar e impulsar el expediente desde julio de 2023 que va en detrimento de su protección", si bien el alcalde, Darío Moreno, anunció en el último pleno el inminente encargo de un proyecto para retomar la declaración de la montaña de Romeu como paraje natural municipal.

Aún así, se rhizo hincapié en demandar que "se impulse, de nuevo, con la máxima celeridad el expediente por parte del ayuntamiento" pues, como se asegura desde la plataforma, para que sea aprobada definitivamente la protección de Romeu como Paraje Natural Municipal por parte de la Generalitat Valenciana, el consistorio es quien debe impulsarlo.

También se solicitó a la administración local, a la autonómica y a la estatal, "responsabilidad y transparencia respecto a los destinos y vínculos comerciales internacionales que se establezcan de esta cementera".