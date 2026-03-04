Las Fallas 2026 en Sagunt incorporarán algunas novedades

Las Fallas volverán el próximo día 14 a las calles de Sagunt, Gilet y Faura con la 'plantà' oficial de los monumentos y todo tipo de actos, festejos, pasacalles, orquestas y espectáculos pirotécnicos.

Una de las novedades de esta edición es el adelanto del horario de algunos actos; algo que el presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Hugo Morte, ha justificado en el hecho de que "cada vez hay más falleros". Esto es lo que ocurrirá, por ejemplo, con la entrega de premios, que comenzará con una hora de antelación. También la ofrenda de Sagunt se ha anunciado a las 17,30 horas, 30 minutos antes de lo habitual, pero contando con la visita previa a la residencia de la Tercera Edad.

Agenda 2030

Otro de los aspectos que marcará esta edición son los vasos reutilizables diseñados por el artista local Emilio Marà que repartirá la delegación de Agenda 2030, dentro de las actuaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente el fomento del consumo responsable y la reducción de residuos, reforzando el papel de las fallas como comunidad sostenible. Con el lema El mejor premio, una falla donde nadie se queda fuera, se ha logrado "resumir el espíritu de nuestra fiesta, que es participación, hermandad y comunidad”, como ha afirmado la concejala de Agenda 2030, María Rubio, durante la presentación de los actos que ha tenido lugar hoy en el ayuntamiento.

Año de cambios a mejor

El alcalde, Darío Moreno, y la concejala de Fiestas y Cultura Popular, Patricia Sánchez, han agradecido la tarea de la Federación Junta Fallera de Sagunt por su implicación en todas las actividades. “Un año lleno de cambios a mejor, ha sido una junta valiente que ha querido repensar algunos actos siempre por el interés común, siempre pensando qué es lo mejor para la fiesta y para Sagunto”, ha dicho el alcalde además de poner en valor el trabajo del departamento de Fiestas y todas las áreas implicadas en el buen funcionamiento de las Fallas.

Por otro lado, Moreno ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, para poder lograr una buena convivencia. Y ha recalcado que “no cabe ningún tipo de violencia. Nuestras fiestas y nuestros casales son espacios seguros donde cabe todo el mundo”. “La prioridad son nuestra tradición, nuestros valores, nuestra convivencia y nuestros hermanamientos”, ha dicho.

El presidente de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), Hugo Morte, también ha instado al respeto y la convivencia: “Disfrutar intensamente no está reñido con cuidar el espacio común y la vida cotidiana de todas las personas que compartimos la ciudad. Las fallas crecen cuando se viven con responsabilidad, cuando se entienden como una celebración inclusiva y cuando se comparten desde el respeto mutuo”, ha dicho en un acto donde ha estado acompañado por el vicepresidente general de la FJFS, Antonio José Fresno.

Tras recibir el agradecimiento de la edil de Fiestas “por la alegría y el entusiasmo" aportada en cada acto y "por hacerme partícipe de todo en vuestro reinado”, las Falleras Mayores de la Federación, Noa Barea y Ana Martínez, han invitado a toda la ciudadanía a participar en las fiestas y a visitar los monumentos. “Detrás de ellos hay mucha ilusión y esfuerzo”, ha recalcado la Infantil, Noa Barea. “No queda nada para que las calles se llenen de vida, de colores, magia y pólvora”, ha añadido Ana Martínez.

Programación

Tras la 'plantà del día 14, el día 15, por parte de las comisiones se hará la visita de cortesía a las fallas de Faura y Gilet. Asimismo, habrá actividades diversas en diferentes recintos falleros del municipio.

Para el día 16 hay programada una mascletà a las 14 horas en la plaza Cronista Chabret, a cargo de la Pirotécnica Mediterráneo. Por la tarde, a partir de las 17 horas se celebrará la tradicional entrega de premios y la visita de cortesía a las fallas de Sagunt, a partir de las 18:30 horas aproximadamente.

El martes 17 de marzo la mascletà será en la plaza del Sol de Port de Sagunt, también a las 14 horas, a cargo de Hermanos Caballer Pirotécnicos. Luego, a partir de las 17 horas se realizará la visita de cortesía a las fallas del Port de Sagunt. Por la noche, se celebrará la Nit del Foc a las 23:59 horas en la calle Doctor Fleming (Triángulo Umbral), a cargo de la Pirotécnica Mediterráneo.

El día 18 de marzo tendrá lugar la ofrenda en Sagunt, que comenzará a las 17:30 horas.

Por último, el 19 de marzo por la mañana será la ofrenda en el Port de Sagunt, a partir de las 11 horas, y por la noche la cremà de todos los monumentos falleros.