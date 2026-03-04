Las quejas por el bus Sagunt-Valencia caen a su nivel más bajo en seis meses

Las quejas por la conexión en bus desde los dos núcleos de Sagunt hasta València se redujeron en febrero hasta su nivel más bajo desde el pasado mes septiembre, según los datos de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV).

"En términos generales, el servicio se ha estabilizado. Durante el mes de enero se recibieron 11 quejas a través del formulario habilitado, nueve de ellas relacionadas con la circulación de personas usuarias de pie. Por tanto, ha desaparecido la queja de que no se puede subir al bus por estar todas las plazas cubiertas", aseguran desde la entidad, además de recordar que la normativa actual "permite que en el autobús vayan personas de pie dentro de los estándares marcados".

La principal incidencia registrada se centra en el nivel de ocupación de los autobuses que tantas críticas han generado desde hace tiempo, si bien han dejado de registrarse otras quejas habituales en meses anteriores, como la falta de paso del servicio o la imposibilidad de acceder al vehículo.

También se han detectado «algunos retrasos puntuales», pero sin que se hayan presentado reclamaciones formales, como apuntan las mismas fuentes. Esto se enmarca, no obstante, "en el contexto actual de tráfico, tanto en la ciudad de València como en Sagunto, que dificulta el cumplimiento estricto de los horarios establecidos".

Varias personas al coger el autobús a València en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

En cuanto a la información al usuario, se aprecia "una mejora notable en el seguimiento del servicio a través de la aplicación MetGo y de las pantallas informativas". En este sentido, se considera que la percepción de seguridad y tranquilidad por parte de las personas usuarias "seguirá mejorando a medida que la información en tiempo real sea completa y fiable ya que estamos en pleno proceso de renovación".

Esa mejora también se ha notado con la instalación de nuevas marquesinas, que prácticamente ya se ha completado en Sagunt.

Menos comunicaciones

Además de reducirse las quejas, también han descendido los contactos de usuarios (que incluyen dudas y sugerencias, etc…) pues en el último mes se han registrado 28 mientras que el año pasado, cuando se puso en marcha el nuevo servicio, había 65 contactos mensuales, más del doble de los que se registran ahora.

La AVMT, en cualquier caso, asegura seguir estudiando mejoras como ampliar las franjas de la última tarde y nocturnas y, según apunta, "el servicio se irá adaptando en función de los medios y la demanda real en colaboración con diferentes colectivos y el Ayuntamiento de Sagunto".

Mejora del servicio

Desde su puesta en marcha, el nuevo servicio de autobús del corredor norte mejoró la oferta de conexiones con València en un 160 % con más frecuencias de paso. Entre ellas, destacó el incremento de expediciones en días laborables entre Sagunt y Port de Sagunt con València, que pasaron de 52 a 78, así como la creación de tres líneas nocturnas durante los fines de semana. También se incorporaron nuevas rutas hacia las playas en una apuesta por una movilidad sostenible y silenciosa, ya que todos los autobuses de la flota, menos uno, son eléctricos e incluyen sistemas de geolocalización, que permiten a los usuarios conocer en tiempo real los horarios de paso en cada parada.